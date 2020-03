Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Drive in-testing og krisepakke. Og: Dropp hyttetur og lekekamerater.

Foto: Marita Aarekol

Europa er nå episenteret i korona-pandemien, slo WHO fast fredag. På noen ganske få uker har vi gått fra å snakke om korona som noe som bare angikk Kina, til å endre hele hverdagen vår og hoppe i været ved hvert minste host.

1. Her tester de for korona – uten at pasienten trenger å forlate bilen sin

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det ser ut som en scene fra en katastrofefilm – men det er taket på Legevakten i Bergen.

Her har et telt kommet opp, og biler kjører opp på parkeringsplassen. Der ruller de ned vinduet – og blir testet for korona.

Men noen vanlig drive in er det ikke – her må man ha avtale. Det er nemlig bare helsepersonell som kan være utsatt for smitte og personer i risikogruppen som mistenker sykdom som blir testet nå.

Andre som mistenker at de er smittet, må ganske enkelt isolere seg hjemme.

2. Slik vil regjeringen redde næringslivet

Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Vi ser at dere sliter. Og vi vil hjelpe dere.

Det sa Erna Solberg da hun i dag presenterte krisepakken for næringslivet.

Regjeringen kutter flyavgifter og bedriftenes betaling for permittering til to dager i stedet for femten dager. Staten tar også regningen for de tre karensdagene i overgangen fra permittering til dagpenger.

Samtidig kutter Norges Bank renten for å forsøke å dempe pandemiens innvirkning på økonomien.

Ikke godt nok, mener BT-kommentator Hans K. Mjelva.

– Det finnes en tid for å være forsiktig med statens penger. Den tiden er ikke nå, skriver han.

3. Ikke dra på hytten – og dropp lekeavtaler for barna

Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Ikke spre smitten, var den tydelige oppfordringen fra helsedirektør Bjørn Guldvog i dag.

Og selv om hyttekommuner som Kvam, Voss, Hol og Eidfjord pent har bedt hyttefolket holde seg hjemme, rapporteres det i kveld om fredagstrafikk til Myrkdalen – og godt med biler på parkeringsplassene på Kvamskogen.

Småbarnsforeldre som hadde tenkt å starte barnepass-ringer fikk også klar beskjed: Barna bør holde seg hjemme og ikke omgås andre barn.

Litt trøst er det å finne på den offentlige nettsiden helsenorge.no, der man åpner for at familier kan plukke ut noen få faste lekekamerater og holde seg til dem mens vi forsøker å ri smittebølgene av.

