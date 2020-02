Helleland og Hareide på plass hos «fergeopprørerne»

På besøk i Aukra kommune fikk statsrådene klar beskjed fra næringsliv, privatpersoner og politikere: Fergeprisene må ned for å løse den betente situasjonen.

VIL HA NED PRISENE: – Jeg tror man må få ned prisene. Vi må tilbake til det nivået det var før prisøkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

NTB

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) reiste tirsdag til Møre og Romsdal, hvor det de siste ukene har vært omfattende protester mot økte fergepriser.

På kaien på Hollingsholmen, før den korte fergeturen til øyen Gossa, ble de møtt av Helge Orten (H) fra Møre og Romsdal. Han er leder av transportkomiteen på Stortinget.

– Jeg tror man må få ned prisene. Vi må tilbake til det nivået det var før prisøkningen. Hvis ikke, tror jeg dette blir for kostbart, rett og slett, sier han til NTB.

– Det kommer til å gå ut over både næringsetablering og pendlermulighetene for folk som bor på øyene hvis man ikke får gjort noe med dette.

SVELER MÅ MAN HA: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) reiste tirsdag på fergetur i Aukra i Møre og Romsdal. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

– Ingen løsninger

På fergen ble de to ferske ministrene servert kaffe og sveler. Dagpendlere og familier som er avhengige av fergetilbud, får mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av økte takster etter nyttår.

Helleland og Hareide har imidlertid ikke noen konkrete løfter om økonomisk hjelp med seg på turen.

– Vi skal få en oversikt over situasjonen. Det er nok ingen løsninger vi kommer til å si ja til eller avvise i dag, sier Hareide til NTB.

Han understreker, som Helleland gjorde i helgen, at det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesfergene.

– Men hvis jeg ikke hadde ment at jeg kunne gjøre noe, hadde jeg nok heller ikke tatt turen i dag, sier Hareide.

PÅ FERGETUR: To ferske ministre på tur fikk klar beskjed fra næringsliv, privatpersoner og politikere om fergepriser. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

To millioner ekstra

Facebook-gruppen Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal har på kort tid fått over 24.000 medlemmer. Også i kystfylker som Nordland og Vestland har lokalbefolkningen protestert mot økte fergepriser.

Det er ikke bare privatpersoner som rammes. Også næringslivet får merke de økte takstene.

Helleland og Hareide besøkte tirsdag bedriften Vikenco i Aukra kommune. Sjømatprodusenten ble stiftet i 1973, har 180 ansatte og omsatte i fjor for 1,6 milliarder kroner. Selskapet har regnet seg frem til at det får 2 millioner kroner i økte fergekostnader fra 2019 til 2020, fra 6,5 millioner til 8,5 millioner.

– Vi aksepterer en normal prisstigning på 3–4 prosent. Men vi aksepterer ikke at prisene øker utover dette, sa Vikenco-sjef Per Olav Mevold i møtet med de to statsrådene.

Han etterlyste også at Møreaksen blir realisert, noe som vil bety fastlandsforbindelse for flere av øysamfunnene og færre fergeforbindelser i fylket.

Flere årsaker

Det er mange grunner til at fylkeskommunene har satt opp fergetakstene.

Ved innføringen av Autopass reiser passasjerer gratis, men bilene blir tillagt en 30 prosent høyere billettpris. Det rammer særlig folk som kjører alene i bilen.

I tillegg har fylkeskommunene forklart de høyere priser med økte kostnader forbundet med overgang til lav- og nullutslippsferger.

Opposisjonen på Stortinget har ment at regjeringen har gitt for lite penger til fylkeskommunene, som i sin tur derfor har vært nødt til å sette opp prisene. Regjeringen har svart med at det er fylkeskommunene som har ansvaret for fergetakstene og dessuten vist til at fylkene har fått kompensert for overgangen til grønnere ferger.

Sp har foreslått å be regjeringen utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter i forbindelse med revidert budsjett. Sp vil også at staten fullt ut skal kompensere fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning.

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 12:12

