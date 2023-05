Overraskende tigerfødsel i Dyreparken i Kristiansand

Den sibirske tigeren Boonya fødte søndag to tigerunger i Dyreparken i Kristiansand. Fødselen kom overraskende på dyreparken.

NTB

– Det var ikke planlagt at Boonya skulle ha unger nå, men det var en hyggelig overraskelse at det skjedde, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg i en pressemelding.

Dyreparken opplyser at det ser ut til at det er to unger som er født, men sier at de følger både mor og unger tett utover kvelden. Hanntigeren Amur og Boonya fikk også et ungekull i september 2021.

– Boonya har tidligere født flere tigerunger, og hun har vist seg å være en erfaren og god mor. Vi vil nå følge med fra avstand og gi henne så mye ro som mulig, sier Ølberg.

Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Dyreparken, sier til Fædrelandsvennen at de ansatte i parken som regel vet om at dyrene venter barn.

Det var ikke tilfellet denne gangen.

– Det er ikke en ideell situasjon, og det handler om hvordan vi planlegger med tanke på avlsprogrammet vi er med i. Vi holder tigerne adskilt under brunst, så her har det nok skjedd en glipp.