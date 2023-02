Antatt Wagner-avhopper tiltalt for å ha deltatt i slagsmål og motsatt seg arrest

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev er satt under tiltale for å ha hindret politiet i å pågripe ham etter et slagsmål.

NTB

I tiltalen fra Statsadvokatene i Oslo heter det at han onsdag deltok i et slagsmål utenfor et utested i Oslo.

Videre skal han ha strittet imot pågripelse, samt sparket etter politifolk da han ble brakt inn til arresten.

Det er satt av én dag til rettssaken i Oslo tingrett den 25. april. Det har foreløpig ikke lyktes NTB å få en kommentar fra hans forsvarer Brynjulf Risnes.