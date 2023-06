Thon-hotellene heiser ikke Pride-flagg

De ansatte på Thon Hotels får ikke heise regnbueflagget på jobb.

Pride-flagget vil ikke bli synlig på Thon-hotellene i år.

– Thon Hotels jobber for inkludering, mangfold og likestilling. Det er nedsatt en prosjektgruppe for å nettopp nå disse målene. Derfor er jeg ganske lamslått over å høre dette, sier konserntillitsvalgt Ann Kristin Sletvold til TV 2.

Hotellkjeden sier at ingen skal diskrimineres.

– Det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året, skriver konserndirektør Morten Thorvaldsen til TV 2.

Han legger til at de ikke har heist regnbueflagg på flaggstengene til hotellene fordi de ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle.