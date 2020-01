Ropstad åpner døren for Senterpartiet

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener Sp heller bør søke tettere samarbeid med KrF enn å fortsette det rødgrønne samarbeidet.

– Vi har hatt mye godt samarbeid opp gjennom, og vi har mye enighet om ulike saker i dag. Derfor synes jeg Sp bør finne tilbake med KrF, sier Ropstad til Klassekampen.

Frieriet kommer etter en helg der KrF har vært samlet til landskonferanse på Gardermoen. Partileder Ropstad brukte blant annet anledningen til å be om ro rundt Granavolden-plattformen og til å løfte fram klima som en viktigere sak for KrF.

I oktober sa Venstre-leder Trine Skei Grande til Aftenposten at hun var åpen for å bytte ut Frp med MDG i et regjeringssamarbeid i framtiden.

Ropstad vil overfor Klassekampen ikke spekulere på et mulig samarbeid med miljøpartiet. Et samarbeid med Sp og leder Trygve Slagsvold Vedum er han mer åpen om.

– Foreløpig har jeg respekt for at Trygve Slagsvold Vedum peker på motsatt side. Men jeg skjønner ikke hva Sp har å hente fra Rødt, SV og MDG. Det undrer meg, sier Ropstad.

