Frp-ere opprørt over Solbergs uttalelser om moral

Statsminister Erna Solbergs uttalelser om at det var moralsk riktig å hente den IS-siktede kvinnen og hennes syke sønn til Norge, skaper sinne i Frp.

Flere Frp-ere mener statsminister Erna Solberg har helt bensin på bålet med sine uttalelser om at det var det moralsk riktige valget å hente hjem den IS-siktede kvinnen og hennes syke sønn. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Utspillet fra Erna Solberg har opprørt utrolig mange Frp-ere. Vi føler det blir stilt spørsmål ved vår moral. Jeg håper det kommer en unnskyldning, for det var ganske hard kost, sier fylkesleder i Oslo Frp Tonje Ims Larsen til NRK mandag.

Det var til TV 2 forrige uke at Solberg sa at det var moralsk riktig å hente den syke gutten hjem sammen med søsteren og moren.

– Når den alvorlige situasjonen allerede hadde oppstått, så ble den absolutt ikke bedre når statsministeren gikk inn på å forklare dette som et moralsk riktig valg. Hvor det var Høyre, Venstre og KrF som hadde gjort det moralsk riktige valget. Som hadde ryggraden fordi de hadde tatt de riktige hensynene, mens Frp hadde da feil moral og feil ryggrad og hadde tatt de uriktige valgene. Det er klart at sånne ting provoserer, sier også innvandringspolitisk talsmann for partiet Jon Helgheim til NRK.

Liv Gustavsen, fylkesleder i Viken, skriver i en sms til NTB at situasjonen er alvorlig, og at det ikke har gjort saken bedre ved at statsministeren har dratt inn moral.

Ims Larsen sier at slik som situasjonen ser ut nå, ser det ut til at Frp er på vei ut av regjeringen.

– Jeg ser jo at situasjonen har blitt mye vanskeligere. Så det kan bli en vanskelig manøver å forbli i regjering. sier Larsen til NRK.

Frp-ledelsen har innkalt sentralstyret til telefonkonferanse om saken klokken 12 i dag. Det er også varslet at partileder Siv Jensen skal overrekke partiets kravliste for fortsatt regjeringsdeltakelse til statsministeren i dag.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 10:20

