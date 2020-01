Knut Arild Hareide (KrF) blir samferd­sels­minister, opplyser kilder til VG

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide blir samferdselsminister i statsminister Erna Solbergs (H) regjering, opplyser en sentral KrF-kilde til VG.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide blir samferdselsminister, ifølge VG. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Årsaken til at Hareide nå trolig gjør comeback på politisk toppnivå, er at Fremskrittspartiet forsvant ut av regjeringen tidligere denne uken.

Hovedpersonen bekreftet da han kom tilbake fra en utenlandsreise torsdag morgen at han kommer hjem på grunn av den politiske situasjonen.

Ifølge VGs opplysninger tar Knut Arild Hareide nå over etter Jon Georg Dale (Frp) som samferdselsminister.

SAMFERDSELSSJEF: Knut Arild Hareide var med da den forrige transportplanen ble presentert på Arna stasjon i 2017. Nå skal han lede arbeidet med en ny transportplan. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Øker mulighetene for Hordfast

Nyheten blir svært godt mottatt av KrFs fylkesleder i Vestland fylke, Morten Helland. Han var den som først lanserte Hareide som ny KrF-statsråd.

– Det er en kjempenyhet. Hareide er en dyktig politiker som vil være god på å finne løsninger i Stortinget, sier Helland, som kommer fra samme kommune som Hareide, Bømlo.

I Sunnhordland er det en samferdselssak som dominerer, byggingen av Hordfast. Gigantprosjektet til over 30 milliarder kroner vil halvere reisetiden til Bergen.

– Knut Arild har vært ivrig på at dette skal gjennomføres. At han nå blir samferdselsministeren øker muligheten for å komme i gang, sier Helland.

Hareide kjenner samferdselsfeltet svært godt. I perioden 2013 til 2017 var han leder for transportkomiteen på Stortinget.

FORNØYD: Tidligere KrF-ordfører Astrid Aarhus Byrknes gleder seg over nyheten om at Hareide trolig blir statsråd. Foto: Geir Martin Strande

– Helt fantastisk

At Hareide trolig tar over samferdsleminister vekker jubel hos flere KrF-ere på Vestlandet.

– Dette synes jeg er helt fantastisk. Det er utrolig raust av han, og han vil bli en samlende statsråd for hele KrF-laget, sier Astrid Aarhus Byrknes i Alver KrF.

Hun legger vekt på at Hareide har god erfaring og mye kunnskap på feltet.

– Han er rett person på rett sted. Jeg kjenner på stolthet, sier hun.

Hvis Hareide blir statsråd, overtar Torill Selsvold Nyborg stortingsplassen hans. Hun er i dag varaordfører i Øygarden kommune.

– Nå er jeg veldig glad. Ikke bare for min egen del, men også for partiet. Dette er raust av Hareide. Partiet har vært splittet og trenger det. Jeg håper de som har gått ut nå slutter rekkene, sier Nyborg, som presiserer at hun kun har lest nyheten i VG.

Kontroversielt comeback

Høsten 2018 bestemte KrF med knapt flertall å gå inn i Solberg-regjeringen, noe partiet gjorde for ett år siden. Dermed tapte Hareide, som ville samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, den interne dragkampen og trakk seg som partileder.

Hvis Hareide nå går inn i Solbergs regjering, vil det være kontroversielt internt i KrF – både blant dem som kjempet for at Solberg skulle få fortsette, og de som sto Hareide nærmest.

De som vil ha Hareide inn nå, peker først og fremst på hans tyngde og erfaring som politiker i en situasjon hvor et hardt presset KrF må levere i en mindretallsregjering. Han er profilert og har lang erfaring som stortingspolitiker, partileder og tidligere statsråd.

Dessuten vil han kunne bidra til å lege sårene etter veivalget, påpeker flere.

