PST har siktet norsk kvinne i Syria for deltakelse i terrororganisasjon

Den norske kvinnen som er internert i Al-Hol-leiren i Syria med et alvorlig sykt barn, er av PST siktet for deltakelse i en terrororganisasjon, ifølge NRK.

NTB

Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST, ifølge NRK.

Han ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for at kvinnen nå har fått endret status fra mistenkt til siktet.

– Fortvilet

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, skriver i en kommentar til NRK at kvinnen nekter straffskyld.

– Hun er glad for at PST vil finne ut hva som er skjedd. Hun er imidlertid fortvilet over at PST hittil har avslått hennes ønske om å bidra til etterforskningen gjennom avhør, sier han.

Kvinnen, som er 29 år, er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

– Kan ikke behandle fireåring

Hun er mor til blant annet en fire år gammel gutt. Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i flyktningleiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

I forrige uke stemte Stortinget ned et forslag om å hente kvinnen og hennes syke fire år gamle sønn hjem.

Gutten har vært internert i flyktningleiren sammen med moren og lillesøsteren siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.