Sykehjemsbeboer i Bergen døde av koronavirus

Personen som døde var en eldre mann. Han bodde på Gullstøltunet sykehjem på Bønes.

En eldre mann på Gullstøltunet sykehjem døde som følge av koronaviruset søndag. Foto: Ørjan Deisz

«Bergen kommune fikk i dag den triste meldingen om at en beboer på et av sykehjemmene i Bergen er død som følge av koronavirus», skriver kommunen på sine nettsider søndag.

De opplyser at personen som døde var en eldre mann, som bodde på Gullstøltunet sykehjem, og totalt fem beboere har testet positivt som koronasmittet på samme sykehjem.

– Jeg synes det er veldig trist at vi nå har fått et dødsfall i Bergen. Mine tanker går til de som er pårørende, sier ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) til BT.

– Dette viser også alvoret i situasjonen vi er i nå. Min oppfordring til folk er å bidra til å redusere smitten og å opprettholde hygienetiltakene fremover og sørge for at helsepersonalet vårt kan holde seg friske, fortsetter hun.

– Underbygger alvoret vi er i

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier til BT at dødsfallet var en tung og trist beskjed å få.

– I dag går mine tanker til avdødes nærmeste. At vi nå har fått det første dødsfallet på et av våre sykehjem, underbygger det alvoret vi er i, og at viruset vi i fellesskap prøver å begrense smitten av, tar liv. Det viser hvor utrolig viktig det er at vi alle gjør det vi kan for å bidra til dugnaden, slik at færrest mulig blir alvorlig syk og dør.

Han forteller at det i Bergen hittil kun er bekreftet smitte på denne ene posten på sykehjemmet.

– Jeg har lyst å berømme den innsatsen våre ansatte i helsevesenet gjør nå, som tyder på at vi så langt i Bergen har klart å begrense smitten. De gir oss en trygghet og har bidratt til å skjerme mange av våre innbyggere, sier han.

Gullstøltunet innførte besøksforbud en uke før den første beboeren testet positivt. Foto: Ørjan Deisz

Har vært i isolasjon

Den første meldingen om smitte på sykehjem i Bergen kom torsdag i forrige uke. En beboer på Gullstøltunet var da smittet. Til sammen har sykehjemmet på Bønes 90 plasser.

Alle fem beboerne som testet positivt som koronasmittet bodde på samme avdeling på sykehjemmet, og har alle vært i isolasjon den siste tiden, opplyser kommunen. Totalt er det ni personer som bor på avdelingen. De andre beboerne er bedt om å holde seg på rommet.