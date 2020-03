Spørsmål og svar om koronaviruset

Hva er sjansen for å bli smittet dersom man har handlet hos en koronasmittet ansatt? Kan man bli koronasyk mer enn én gang?

Et illustrasjonsbilde som skal vise koronaviruset slik det ser ut i et elektronmikroskop. Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / AP, NTB Scanpix

De siste dagene har BT mottatt svært mange spørsmål fra leserne.

Noen av spørsmålene har vi sendt til professor, forsker og leder av UiBs influensasenter, Rebecca Cox.

Hun er virusekspert, og under svarer hun på en rekke spørsmål.

Rebecca Cox er professor, forsker og leder av UiBs influensasenter. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

I tillegg kommer hun med et generelt råd:

– Bruk sunn fornuft. Kontakt helsevesenet dersom du har vært i områder med smitte, eller har vært i kontakt med noen som kan ha vært smittet og har influensaliknende symptomer.

Og understreker:

– Hvis ikke, kan du slappe av. Husk at det er influensasesong og mange er forkjølet. Det er helt normalt, sier Cox.

Cox svarer her hovedsakelig på spørsmål der BT ikke har funnet svar hos offentlige kilder som Folkehelseinstituttet og Bergen kommune.

1. Hva med gravide?

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Anonym: – Hva med oss som er gravide? Vet man noe/nok angående viruset og svangerskap? Bør man være litt på vakt om man skulle bli dårlig?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– I motsetning til svineinfluensa, ser det ikke ut som gravide har større risiko for alvorlig sykdom når det kommer til koronaviruset, sier hun.

– Det er alltid lurt å ha god håndhygiene og holde avstand til mulig smittede. Husk også at influensavaksine er anbefalt til gravide i 2. og 3. trimester for å unngå influensasykdom, sier Cox.

2. Farligere for astmatikere?

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Anonym: – Sønnen min på ti måneder har astma og sliter med mye slim i lungene. Er det farligere for ham å bli syk?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Bare én prosent av tilfeller er barn under 10 år i Kina, så det ser ut til at barn enten har en mildere sykdom eller lavere infeksjonsprosent. Pasienter med kroniske lungesykdommer er mer utsatte for infeksjon, så det er viktig med god håndhygiene for å unngå alle luftveisinfeksjoner.

3. Hvor lenge er man syk?

Et hermetisk lukket rom klargjort for en koronasmittet person på sykehuset La Timone i Marseille i Frankrike. Foto: Daniel Cole / AP, NTB Scanpix

Rune: – Hvor lang tid tar det fra man er smittet til man er smittefri og frisk?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Hvis sykdommen er mild, så er det cirka to uker. For pasienter som har alvorlig sykdom kan det ta tre til seks uker før man er frisk igjen.

4. Koronasyk mer enn én gang?

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Nils-Egil: – Kan man bli smittet av koronaviruset flere ganger?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Vanligvis oppnår man immunitet/beskyttelse etter infeksjon, så vi tror man blir smittet bare én gang. Men siden det er et nytt virus, må vi vente på vitenskapelig data for å bekrefte dette.

5. Er viruset blitt farligere?

Lege Torleif Kvalvik på smittevernavdelingen ved Haukeland sykehus skal teste en pasient for koronaviruset. Foto: Marita Aarekol

Kristian: – Hei. Ser man noen endringer i viruset kontra slik det så ut først da det brøt ut? Endret aggressivitet?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Viruset har ikke endre seg siden de første infeksjoner i november/desember 2019. Det er ikke blitt mer aggressivt. Gjennom globalt samarbeid har vi nå mye mer informasjon om hvordan vi skal diagnostisere, isolere og behandle infiserte pasienter.

6. Kan en butikkansatt smitte kunder?

En ansatt på kjøpesenteret Horisont i Åsane har fått påvist koronasmitte. Foto: Vegar Valde

Elisabeth, Bjarte og anonym: – Kommunen mener det er liten risiko for smitte til kunder grunnet manglende nærkontakt, og at det er noe annet med folk man jobber nært med eller er i familie med. Men man kan vel ha hatt nærkontakt med kunder i en butikk også? Er det ikke en mulighet at den smittede ansatte har smittet både ansatte og kunder?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– For det første, må man stole på kommunen. De vet hva den smittede personen har gjort, og hvilken kontakt vedkommende har hatt med kundene, begynner Cox.

Hun sier videre at en person som er koronasyk i snitt smitter mellom to og tre personer og at det vanligvis er personer i nær relasjon. For å sette det i perspektiv, kommer viruseksperten med følgende eksempel:

– Det er litt som at en ansatt på et kjøpesenter er forkjølet. Da blir man vanligvis ikke smittet hvis man er innom butikken. Det er i så fall svært sjeldent, sier hun.

7. Avlyse arrangementer og stenge skoler?

Renholdsleder Wenche Myking sprayer desinfiserende væske på inngangsdøren til Bergen katedralskole. Foto: Tor Høvik

Anonym: – Når bør man stenge skoler og avlyse større arrangementer?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Det vil nok ikke skje før det er spredning i samfunnet, begynner viruseksperten.

Det vil si at personer blir smittet uten at man klarer å kartlegge hvem de er blitt smittet av.

– Jeg tenker at så lenge vi vet smitteveien, er det ingen grunn til å stenge skoler, barnehager eller avlyse arrangementer. Det er for eksempel mye mer effektivt å ta en elev som har vært i et smitteområde ut av skolen enn å stenge hele skolen.

8. Hvor mange kan være smittet?

Bildet er fra det sivile krisehåndteringssenteret Emergency Response Coordination Centre (ERCC) i Brussel mandag. Kartet viser virusutbruddet. Foto: Virginia Mayo / AP, NTB Scanpix

Anonym: – Det er stadig flere som får påvist smitte. Hva er sannsynligheten for at det er mange flere som er smittet?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Det er vanskelig å svare på, men vi må stole på at medborgerne tar samme ansvar som man gjør selv, sier Cox.

Med det mener hun at man må følge rådene til helsemyndighetene, enten på FHIs nettsider eller ringe koronatelefonen. Hun legger til at det tross alt bare er 25 smittede i Norge, og at man kjenner smitteveien til alle personene.

– Folk må tenke at hvis de er snufsete og har vondt i halsen, men bare har vært i Norge og ikke hatt kontakt med folk som har vært i smitteområder, så er det bare en forkjølelse eller influensa, sier hun.

9. Ligner det på spanskesyken?

Spanskesyken var en influensaepidemi som i perioden 1918-1920 rammet store deler av verden. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, i Norge rundt 15.000. Bildet viser influensasyke på et nødsykehus ved Fort Riley i Kansas i 1918. Foto: National Museum of Health / AP, NTB Scanpix

Anonym: – Ligner koronaviruset på spanskesyken? Da døde det veldig mange.

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Spanskesyken var for 100 år siden. Da hadde man ikke et skikkelig helsevesen, og man visste ikke hva et virus faktisk var.

Hun sier det derfor er vanskelig å sammenlikne de to virusene, men at det er spesielt ett likhetstrekk: Begge virusene setter seg lett i lungene.

– Det er mange som unngår smitte bare med god håndhygiene, sier Cox.

10. Bør jeg ta med egen kaffekopp på jobb?

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Anonym: – I kantinen på jobb ligger alt bestikket samlet, det samme gjør rundstykkene, og vi forsyner oss selv. Og vi har felles kaffekopper. Burde jeg ta med eget bestikk og kaffekopp?

Svar fra UiBs virusekspert, professor Rebecca Cox:

– Man bør vaske hendene eller sprite seg før man går i kantinen, sier Cox.

Og legger til at man bør stole på at kollegene sine gjør det, i alle fall hvis det står skilt om det. Generelt skal det mye til å smitte andre, selv om det er dråpesmitte.

– Man må hoste eller nyse over bestikket for at man skal kunne smitte noen videre, eller hoste i hånden og ta på bestikket.

