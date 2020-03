To nye statsråder i regjeringen

Odd Emil Ingebrigtsen (H) og Guri Melby (V) er nye statsråder i regjeringen.

De nye statsrådene ble presentert på Slottsplassen fredag. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpiz

NTB

De nye statsrådene ble presentert på slottsplassen like etter statsråd klokken 11. Det blir deretter holdt pressekonferanse.

Det er to statsråder som skal erstattes: Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande, som denne uken varslet at hun går av både som statsråd og partileder i Venstre, og fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H), som gikk av som følge av rot med etterlønn og styreverv.

Guri Melby (V) overtar etter Grande, mens Odd Emil Ingebrigtsen (H) overtar etter Sivertsen.

Fra Bodø

Ingebrigtsen, som er fra Bodø, har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden januar i år.

Ingebrigtsens egen Linkedin-profil viser at han begynte å studere fiskeriøkonomi før han forsvant inn i politikken på 1980-tallet.

Han var deretter generalsekretær i Unge Høyre og vara til Stortinget fra 1989 til 1993.

Ingebrigtsen har i ettertid hatt en rekke forskjellige roller både i lokalpolitikken i Bodø og i næringslivet.

Lederkamp i Venstre

TV 2 meldte torsdag at Melby ble ny kunnskaps- og integreringsminister, også dette ifølge anonyme kilder.

Etter det TV 2 erfarer hadde Melby onsdag samtaler på Statsministerens kontor.

Kilder sier ifølge TV 2 at utnevnelsen også er et trekk fra Grande for å melde Melby på lederkampen i Venstre. I tillegg er kilder i Venstre klare på at det må være en kvinne som tar over.

Melby har sittet i Venstres landsstyre siden 2008 og vært medlem av sentralstyret siden 2010. Hun er i dag vararepresentant på Stortinget for Grande. Hun ble i januar valgt til finanspolitisk talsperson.