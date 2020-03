Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Derfor tester de ikke alle. Og hvor stor makt bør regjeringen få?

Foto: Bård Bøe

Med tre nye dødsfall onsdag, er seks eldre personer nå døde av korona i Norge. De var i gjennomsnitt 89 år gamle. Seks personer er innlagt på sykehus i Bergen.

1. Ny lov skal gi regjeringen større handlingsrom – er det uproblematisk?

Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

En ny lov som gir regjeringen større fullmakter og åpner for å sette gjeldende lover til side uten å spørre Stortinget først. Det var viktigste punkt på agendaen under dagens pressekonferanse med Erna Solberg og flere av hennes statsråder.

Kort tid etter kom meldingen om at opposisjonen stiller seg bak forslaget.

Men hvordan kan vi vite at det er vår regjering som har rett, og ikke for eksempel den svenske, som har valgt en annen vei?

Og trenger regjeringen egentlig enda videre fullmakter? Disse spørsmålene stiller politisk redaktør Eirin Eikefjord – og peker på prinsipielle problemer ved krisetiltakene.

Les kommentaren hennes her.

2. Slik vil viruset herje – se hvordan kurven kan flate ut

Utbruddet vil vare til oktober, og nesten halve befolkningen vil bli smittet, tror Folkehelseinstituttet.

Spørsmålet er hvor mange som blir alvorlig syke, og hvor mange som vil trenge intensivbehandling.

Nå kan du se selv hvordan mer eller mindre kontakt mellom alle oss i befolkningen vil påvirke hvor mange som blir alvorlig syke samtidig.

Test den interaktive grafen over og les mer her.

3. Hvorfor tester de ikke alle som er syke?

Foto: Bård Bøe

Du kan føle deg skikkelig syk, men få beskjed om at du ikke skal testes. Hva skal egentlig til for å bli testet for korona nå? Hvorfor får ikke alle syke vite om de er smittet?

Svaret er enkelt: Helsevesenet må prioritere hardt på bruken av tid og utstyr.

Men hvorfor er det slik? Hvor er flaskehalsen? Og hvordan skal vi finne ut hvor mange som har vært smittet når vi ikke tester?

Les syv spørsmål og svar om koronatesting her.

