Utdanningsdirektoratet: Systemene fungerer og eksamen går som planlagt

Systemene fungerer og eksamen går som normalt de neste dagene, opplyser Utdanningsdirektoratet etter mandagens kaos.

Nettsiden til utdanningsdirektoratet hvor eksamen ble holdt.

NTB

Den skriftlige eksamenen i norsk hovedmål ble mandag preget av voldsomme tekniske problemer. Datatrøbbel gjorde blant annet at mange ikke fikk levert, og noen fikk ikke engang lest oppgaven. I Møre og Romsdal var problemene så store at eksamen ble avlyst.

Tirsdag opplyser Utdanningsdirektoratet til NTB at eksamen går som planlagt de neste dagene.

– Feilene er funnet og rettet opp, og systemene fungerer som de skal. Vi jobber fortløpende med at noe tilsvarende ikke skal skje, og at eksamen går som planlagt de kommende dagene slik at elevene får en best mulig eksamensopplevelse, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet til NTB tirsdag morgen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ba mandag Utdanningsdirektoratet om en redegjørelse for å få klarhet i hva som skjedde og hva som gjøres for å forhindre at dette skjer igjen.

– Sånn skal vi ikke ha det. Eksamen er en viktig del av elevenes sluttvurdering, sa Brenna i en pressemelding mandag ettermiddag.