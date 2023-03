Politiet mener avdøde i Skudeneshavn ble utsatt for en straffbar handling

Politiet tror mannen som 20. februar ble funnet død i Skudeneshavn på Karmøy, har blitt utsatt for en kriminell handling.

NTB

Hendelsen etterforskes som et mistenkelig dødsfall, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding. Det er så langt ikke gjort noen pågripelser i saken.

Avdøde ble funnet med skader på kroppen, og politiet mener at disse ikke er selvpåført.

– Dødsårsaken er fremdeles ukjent for politiet, men skader på avdødes kropp tilsier at han er utsatt for noe straffbart, sier politiadvokat Else Lokna.

Avdøde er obdusert, men undersøkelsene har altså så langt ikke gitt svar på dødsårsak.

Politiet har bistand fra Kripos.