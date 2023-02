Flere hundre demonstranter tilbake ved Olje- og energidepartementet

Et par hundre Fosen-demonstranter forsøker på nytt mandag morgen å sperre alle innganger til Olje- og energidepartementet.

Ella Marie Hætta Isaksen (foran til høyre) er blant aksjonistene fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat. Greta Thunberg aksjonerer også (bakerst i grå lue til venstre).

NTB-Kenneth Kandolf Haug og Peter Talos

Med slagordet «Urfolksrett er ikke valgfritt – møllene må rives nå» blokkerer demonstrantene inngangene til departementet mandag morgen.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.

Natt til mandag ble 13 av demonstrantene fjernet av politiet med makt og innbrakt etter at de nektet å fjerne seg fra innsiden av departementet. Ved 7-tiden om morgenen er flere av dem tilbake på utsiden av bygningen i Akersgata i Oslo sentrum.

Greta Thunberg på stedet

Sammen med aksjonistene fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom er også den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg, som ankom Oslo allerede søndag kveld.

– Det samiske folket har jo allerede blitt frastjålet enorme landarealer til energiproduksjon, langt over vårt eget forbruk. Det er i mange sammenhenger slått fast at urfolk bidrar lite til klimagassutslipp samtidig som man er blant de første som merker konsekvensene av det. Så det er et kjempeparadoks at Sápmi blant annet ofres på Norges miljøalter, samtidig som sápmi har ofret alt vi har, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NTB.

– Norge begår menneskerettighetsbrudd

Hun var sammen med de 12 andre som natt til mandag ble hentet ut av politiet fra foajeen i departementet. Hun drar paralleller til altademonstrasjonene på slutten av 1970-tallet.

– Det er smertelig å ta inn over seg at staten Norge fremdeles begår menneskerettighetsbrudd og fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder å respektere våre rettigheter, sier Isaksen videre.