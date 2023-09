Borgerlig jubel i skolevalget

Det ble klart borgerlig flertall i skolevalget. Jubelen sto i taket på Høyres Hus i Bergen.

Pia Falch, leder Bergens Unge Høyre, var lettet og glad over resultatet.

Høyre får 21,9 prosent og Frp 19,5 prosents oppslutning blant landets elever i videregående skoler. Arbeiderpartiet faller kraftig tilbake til 17 prosent.

Tallene er basert på landsgjennomsnittet av stemmer avlagt ved 391 videregående skoler som har vært påmeldt årets skolevalg.

Stor jubel på Høyres Hus i Bergen.

Vestland Unge Høyre var samlet på Høyres Hus i Kong Oscars gate i Bergen før resultatene tikket inn klokken 19 tirsdag. Da brøy jubelen løs.

– Det er helt fantastisk. Jeg er skikkelig stolt over gjengen, og kunne ikke drømt om bedre resulktat enn dette, sier Pia Falch, leder i Bergens Unge Høyre.

Forventningene var store, siden en meningsmåling i begynnelsen av august viste at Høyre var det største partiet blant unge velgere. Men siden den gang har Høyre falt på målingene, og spørsmålet var hvordan det ville påvirke skolevalget som ble holdt mandag og tirsdag.

Klart borgerlig flertall

Høyre får 8 prosentpoeng høyere oppslutning enn ved skolevalget før kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Fremskrittspartiet går hele 11,4 prosentpoeng fram sammenlignet med skolevalget for fire år siden og puster Høyre i nakken med 2,4 prosentpoeng lavere oppslutning.

Arbeiderpartiet fikk 26,5 prosents oppslutning blant elevene i 2019. Denne posisjonen har partiet ikke beholdt, men rast ned til 17 prosents oppslutning, et fall på hele 9,5 prosentpoeng. Senterpartiet får en oppslutning på 6 prosent, mot 8,1 for fire år siden.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg begynte å grine. Så mye arbeid og så vant vi, sier Frøya Ahmer Solberg, som er nestleder i Bergens Unge Høyre

MDG faller stygt

Også Miljøpartiet De Grønne, som fikk hele 10,1 prosentpoeng ved valget i 2019, faller stygt i oppslutning fra landets skoleelever. Med bare 3,8 prosent av stemmene havner partiet under sperregrensen.

Venstre går 0,7 prosentpoeng tilbake sammenlignet med resultatet fra 2019, og ender med 9,4 prosent av stemmene.

KrF havner under sperregrensen med 2,8 prosents oppslutningen, men det er likevel en svak økt oppslutning på 0,5 prosentpoeng fra 2019.

Til sammen har de borgerlige partiene 53,1 prosents oppslutning blant landet elever i videregående skole.

SV er det eneste partiet på venstresiden som kan vise til framgang med 11,1 prosent av stemmene, mot 9,8 prosent i 2019.

Spente Unge Høyre-medlemmer venter på resultatet fra skolevalget.

Vestland: Høyre størst

Resultatene fra Vestland fylke viser at Høyre er størst også her, med 22,8 prosent. Frp får 19 prosent blant elevene i Vestland.

Arbeiderpartiet får 17,1 prosent, mens SV får 10,6 prosent i Vestland.

Resultatene i Vestland følger i stor grad mønsteret fra resten av landet, selv om MDG her kommer over sperregrensen, med 4,5 prosent.

Falch sier at også Frp har gjort et kjempegodt valg, og at Unge Høyre har et godt samarbeid med FpU når de er på valgarrangementer på skolene.

– At de unge stemmer borgerlig, er fullt forståelig. De se at vi trenger en ny regjering, sier hun, mens det skrikes og jubles i bakgrunnen.

– Vi har vervet over hundre nye medlemmer til Unge Høyre bare i valgkampen. Noen av de er her og får oppleve dette. Det må være en kjempeinspirasjon, sier Falch.

Tirsdag stemte norske elever ved videregående skoler over hele landet. Her fra Fyllingsdalen vgs.

Dette er skolevalg

Skolevalget gjennomføres på alle landets videregående skoler noen dager før det ordinære valget. Alle elever kan delta, også de som er under 18 år. Valget er en del av opplæringen i demokrati i skolen.

I forkant av skolevalget arrangerer mange skoler valgtorg og politiske debatter med representanter for de største partiene.

Skolevalget blir arrangert på nasjonalt nivå av Utdanningsdirektoratet og sikt, og det er ofte stor interesse knyttet til resultatet av valget.

I 2021 ble det avgitt over 15.600 stemmer skolevalget i Vestland.

Skolevalget tilsvarer fylkestingsvalget, og elevene kan stemme på partier som stiller liste i fylket som skolen vil tilhøre 1. januar 2024.