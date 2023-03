Tre personer pågrepet etter aksjon mot fiskerinæringen

Tre personer er pågrepet etter at politiet tirsdag har aksjonert mot det omtaler som systematisk fiskerikriminalitet i Troms.

To personer i Tromsø og en person i Møre og Romsdal er pågrepet etter den omfattende aksjonen tirsdag morgen. Med bistand fra Kystvakten ransaket Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim flere skip, fiskemottak og kontorlokaler, blant annet på Vannøya i Troms.

– Vi kan ikke utelukke flere pågripelser eller at siktelsene vil bli utvidet, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Det skal være snakk om fisk som systematisk er ulovlig ført i land fra fartøy og som er blitt fraktet videre til utlandet. Det er mistanke om at det er ført uriktige mengder fisk som er ført i land, noe som skal ha pågått over tid. Det skal dreie seg om større beløp, opplyser politiet.

Store summer i omløp

Trond Båtnes i Skatteetaten sier saken også dreier seg om grovt skattesvik, noe etaten er opptatt av skal forfølges som straffesaker.

– Sjømat er en næring med store summer og mye penger i omløp. Derfor er viktig at Skatteetaten og andre aktører er tett på for å stanse lovbrudd og useriøse aktører, sier Båtnes.

Bakgrunnen for saken er en anmeldelse som politiet mottok fra Fiskeridirektoratet for et års tid siden. Det utløste en omfattende innledende etterforskning som dannet grunnlag for aksjonen.

Lav risiko for kriminelle

– Med forbehold om hva som kommer ut av denne etterforskningen kan vi si at fiskerikriminalitet har vært forbundet med stor vinning og lav oppdagelsesrisiko, sier enheter Ståle Luther i Troms politidistrikt.

Han sier politiet er bekymret for omfanget av fiskerikriminalitet i Troms.

– Det er samarbeid mellom fartøy og mottak, kvotetriksing og kvantumsunndragelse som for oss framstår som utbredt i distriktet, sier Luther.