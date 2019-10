Manshaus gjorde igjen nazihilsen i retten

Som tidligere gjorde terror- og drapssiktede Philip Manshaus nazihilsen da han ankom fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag. Han ber om å bli løslatt.

Philip Manshaus og forsvarer Unni Fries i Oslo tingrett mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Manshaus holdt nazihilsenen i to-tre sekunder rettet mot fotografene.

Pressen fikk mandag ta bilder av den siktede, slik som under tidligere fengslingsmøter. Fotografene måtte imidlertid stå bak i lokalet sammen med de øvrige journalistene.

Ba om åpne dører

Forsvareren til Manshaus, advokat Unni Fries, ba som ventet om åpne dører under fengslingsmøtet. Men retten ga under tvil aktor medhold i lukkede dører på bakgrunn av bevisforspillelsesfare. Årsaken er at politiet har opplyst at de foreløpig ikke har gjennomgått alt datamaterialet i saken.

Politiet er innstilt på at det neste fengslingsmøtet kan gå for åpne dører.

– Vi antar at vi har fått gjennomgått de elektroniske beslagene i løpet av den kommende fengslingsperioden. Vi er derfor innstilt på at neste fengslingsmøte kan gå for åpne dører, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB før helgen.

Spørsmål om isolasjon

Politiet har bedt om forlenget varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Manshaus blir også begjært holdt i fullstendig isolasjon de første to ukene av denne perioden. Hvis de får medhold, vil Manshaus ha sittet i fullstendig isolasjon i ti uker – tolv uker hvis politiet som tidligere ber om forlenget isolasjon etter de to første ukene.

22 år gamle Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld.