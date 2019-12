To pågrepet etter knivstikking i Oslo sentrum

To personer er pågrepet etter at en mann i 20-årene ble knivstukket ved et utested i Brugata i Oslo sentrum sent søndag kveld.

NTB

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 23.26 søndag kveld. En mann var blitt stukket med kniv, og skadeomfanget var uklart. Mannen fikk knivskader i begge armene og ble kjørt til sykehus i ambulanse fra stedet. Gjerningsmannen stakk fra stedet.

– Politiet gikk klokka 3.18 til pågripelse av to personer, en mann og en kvinne i 40-årene, på en boligadresse. Disse er nå innbrakt av politiet og vil bli avhørt, sier oppdragsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller at mannen er hovedmistenkt i saken og at kvinnen først hadde status som vitne, men at dette endret seg til en siktelse om medvirkning.

– Det er ble også funnet en kniv i nærheten av åstedet som politiet har sikret i saken, sier Odden.

Tilstanden for den skadde mannen var mandag morgen ikke kjent. Hendelsen skjedde like på utsiden av utestedet Brewgata midt i Brugata, som er en gågate midt i Oslo sentrum.