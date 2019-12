Åtte trafikkdødsfall i november

Åtte personer omkom i trafikken i november. Totalt 96 har mistet livet i trafikken siden årsskiftet.

DØDSTALL: Åtte personer omkom i trafikkulykker i november. I løpet av årets elleve første måneder har 96 personer mistet livet i trafikken. Vidar Ruud, NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

NTB

På samme tid i fjor hadde 102 mistet livet i trafikkulykker.

Av de åtte i november var seks bilister og to fotgjengere. Fem av dem var menn og tre av dem kvinner.

– Husk refleks

Til sammen har ni fotgjengere mistet livet i trafikken i 2019. Trygg Trafikk advarer om at vintermørket og det medførende været skaper krevende kjøreforhold og ber både bilister og fotgjengere utvise aktsomhet.

– Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt for å bidra til at ingen mister livet i trafikken. Desember kan by på krevende og vekslende kjøreforhold og travle tider. Avpass farten til sikt og føre. Ta det med ro i julestria og husk refleksen, sier Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen.

Ingen under 16

Et lyspunkt er at ingen under 16 år har omkommet i trafikken så langt i 2019.

– Hvis det fortsetter slik også i desember, vil vi for første gang oppleve et helt år uten barn som dør i trafikken. Det vil være helt fantastisk, og i tråd med ett av delmålene i Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet sier Johansen.