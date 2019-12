19-åring dømt til 12 års forvaring for Varhaug-drapet

En 19 år gammel mann er i lagmannsretten dømt til tolv års forvaring for drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug, melder Stavanger Aftenblad.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I dagene etter drapet la mange ned blomster på stien på Varhaug der Sunniva Ødegård ble drept. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

Ifølge avisen har Gulating lagmannsrett fastsatt minstetiden til åtte år.

Dommen fra lagmannsretten er strengere enn dommen fra tingretten. I Jæren tingrett ble mannen dømt til elleve års forvaring med sju års minstetid.

– Jeg registrerer at lagmannsretten har vært enige med påtalemyndigheten både når det gjelder skyldspørsmålet og straffutmålingen, sier statsadvokat Nina Grande i en kommentar til avisen.

19-åringens medforsvarer, advokat Aleksander Steinsvåg, opplyser til NRK at de vurderer å anke forvaringsspørsmålet til Høyesterett.

– Vi må sette oss skikkelig inn i dommen først. Det skal særdeles mye til for at en som var under 18 år på gjerningstidspunktet, skal idømmes forvaring. I de to tilfellene det er blitt gitt, så ligger det en omfattende historikk rundt de tiltalte. Det gjør det ikke her, sier Steinsvåg.

13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept rett utenfor hjemmet sitt på Varhaug natt til 30. juli 2018. Den dømte mannen var 17 år gammel da drapet skjedde.

Mannen dømmes også til å betale 250.000 kroner i oppreisning til hver av jentas foreldre.