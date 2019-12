1,8 millioner nordmenn reiser bort i jula – trafikken på sitt travleste fredag

Fredag er julens travleste dag i trafikken da tusenvis av passasjerer setter seg på tog, buss, fly og i bilen for å komme hjem til julefeiring.

Det er ventet en topp i antall reisende fredag når tusenvis skal hjem til julefeiring. Det er imidlertid ventet at det også bli stor pågang de kommende dagene fram mot julaften. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

På Norges hovedflyplass Oslo lufthavn er det ventet at nærmere 100.000 passasjerer vil være innom i løpet av fredagen.

– Dette er den store juleutfartsdagen, og vi venter 20.000 flere reisende enn på en vanlig dag, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor til NTB.

En undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av SpareBank 1 viser at nærmere 1,8 millioner nordmenn reiser bort i jula. Flest farter ut av hovedstaden – hele to av tre innbyggere feirer jul et annet sted enn i eget hjem.

Ingen utfordringer i sikte

I morgentimene var punktligheten på Oslo lufthavn på 100 prosent, og ifølge Andersen mener meteorologene at været vil spille på lag med de reisende også utover dagen.

– Det er ingen grunn til at været skal gi noen forsinkelser. Målet er at alle skal komme seg dit de skal til planlagt tid. Klarer vi det, er vi fornøyd, sier han.

Avinor oppfordrer også de reisende til å pakke julegaver av høy verdi i håndbagasjen, dersom det er mulig.

Ettersom julaften i år er på en tirsdag, og mange tar en langhelg før jula setter inn, har juletrafikken spredt seg over flere dager. Det vil derfor være mange reisende også lørdag, søndag og lille julaften.

Men både på veiene, fly, tog og buss er det ventet en trafikktopp fredag.

Fullt opp også på tog og buss

– Det er ingen tvil om at fredagen er en travel dag. Det ser vi både på tog og busstilbud, og vi har forberedt oss på at det er mange som skal reise ved å sette opp ekstra seter, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Til tross for stor pågang er det imidlertid fortsatt noen ledige seter.

– Men jeg ville sjekket ganske kjapt hvis det er i dag du må hjem, oppfordrer Scholz.

Hun legger til at det er viktig å ha i bakhodet at det er mange som skal ut og reise, og gjerne med litt mer bagasje enn vanlig.

– Beregn ekstra god tid til å komme deg til stasjonen, og sett deg inn i reglene for hva du kan ha med deg. Det er også viktig å pakke godt, sier Scholz.

Beregn god tid

Såpeglatte veier skapte problemer i morgentrafikken enkelte steder fredag, men veitrafikksentralene har troen på at det ikke vil by på de store problemene for julehjemsfarten utover dagen.

Også på fjellovergangene ser det ut til at kjøreturen skal gå greit.

– Det er litt snøvær, men ikke noe særlig vind å snakke om, så da går det som regel veldig greit. Det blir kanskje litt mer mot kvelden, men status nå er at fjellovergangene er åpne, sier trafikkoperatør Stian Molteberg ved Vegtrafikksentralen sør.

I vest ser situasjonen grei ut. Det er nattestengt på fylkesvei 51 over Valdresflye.

Skal du krysse en fjellovergang i vinterkulda er oppfordringen å pakke litt ekstra mat og varme klær i bilen, slik at man er forberedt om noe uforutsett skulle skje.

Ellers er oppfordringen fra trafikkoperatørene å beregne god tid.

