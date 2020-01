I folketrygdloven sies det at «det er et vilkår for rett til» både sykepenger og arbeidsavklaringspenger at man oppholder seg i Norge. Ønsker man å dra til andre EØS/EU-land, må man ifølge loven søke om det. Og det er blitt satt begrensninger for hvor lenge man har kunnet være i utlandet hvis man har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP).