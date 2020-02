Koronaviruset: Ullevål sykehus ber pasienter som har vært på øyeavdelingen, holde seg hjemme

Et titalls ansatte ved øyeavdelingen til Ullevål sykehus testes nå for koronaviruset etter to smittetilfeller. Pasienter fra denne uken bes holde seg hjemme.

Publisert I dag 11:25

To ansatte ved øyeavdelingen til Ullevål sykehus har fått påvist koronaviruset. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB-Markus Weisser

Ullevål sykehus opplyste fredag kveld om det første smittetilfellet, og det andre lørdag formiddag.

– Ytterligere et titalls ansatte ved det samme miljøet ved øyeavdelingen testes nå for koronaviruset, sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB lørdag ettermiddag.

Den første smittede er en ansatt som nylig har vært på ferie i Nord-Italia. Fire andre ansatte på avdelingen fikk symptomer og ble testet. Det er en av disse fire som er den andre til å teste positivt.

– Det er en nær kollega av den første smittede. Det som er viktig for oss nå, er å i størst mulig grad kartlegge smittemønsteret, sier Bayer.

Pasienter må holde seg hjemme

I forbindelse med smitten har Ullevål sykehus iverksatt såkalt grønn beredskap. Sykehuset opplyser at det følger Folkehelseinstituttets regler for hjemmeisolering og karantene når det gjelder videre oppfølging av ansatte og pasienter.

– Oslo universitetssykehus ber alle som har vært på øyeavdelingen på Ullevål sykehus i perioden mandag 24. februar til fredag 28. februar om å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt, skriver sykehuset på sin informasjonsnettside.

To smittede ansatte medfører «et stort arbeid for å informere pasienter og ansatte med tanke på smitteoppsporing», ifølge sykehuset.

– Vi har stengt dagens poliklinikk ved øyeavdelingen. Pasienter som har behov for kritisk medisinsk hjelp, ivaretas, mens pasienter som kan vente uten konsekvenser for syn og helse, kan bli utsatt, opplyser Bayer.

«Rød ring»

På spørsmål om hvilke pasienter som sykehuset nå kontakter, svarer Bayer:

– Vi drøftet dette inngående i beredskapsledelsen i går. I løpende samarbeid med Folkehelseinstituttet så trakk vi en ring rundt det miljøet i øyeavdelingen der den første smittede jobber og den tilhørende pasientgruppen. Den ringen ser fortsatt lik ut etter det andre smittetilfellet, dette fordi de to smittede jobber i samme enhet i avdelingen.

Sykehuset opplyser at de i helgen og tiden framover må omdisponere ressurser.

Pasienter som har vært innom øyeavdelingen, kan ringe 22119000 for mer informasjon. Telefonlinjen er åpen lørdag fram til klokken 23.30.

Spurte om koronatest – fikk nei

Bayer sier han ikke har oversikt over hvilke dager den andre smittede var på jobb denne uken.

Den første ansatte som fikk påvist smitte, var på jobb mandag og tirsdag, opplyste administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth for Oslo universitetssykehus på en pressekonferanse fredag kveld. Den første smittede er en lege ved øyeavdelingen, ifølge Aftenposten. Det ville imidlertid Bjørnbeth ikke bekrefte under pressekonferansen.

Den ansatte kom forrige helg hjem fra ferien. På mandag dro vedkommende på jobb, mens symptomene meldte seg natt til tirsdag. Tirsdag morgen spurte den ansatte sykehuset om det var nødvendig å teste seg for koronaviruset, ifølge VG.

– Vedkommende fikk beskjed da om at det ikke var nødvendig. Det kan bero på at vedkommende hadde veldig lette symptomer, sier medisinsk direktør Hilde Myhren til avisen

Det er nå totalt påvist sju tilfeller av koronaviruset i Norge.