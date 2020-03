Oppdatert: Dette er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Nå stenger Norge. Slik påvirker det småbarnsforeldre og næringsliv.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

1. Slik blir den nye hverdagen



Foto: Silje Katrine Robinson

Klokken 18 i kveld stengte store deler av Norge.

– I perioden foran oss vil alle få en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene gjør vi i håp om å stanse viruset, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tidligere i dag.

Helsepersonell har nå fått forbud mot å reise utenlands, og alle som har vært utenom Norden de siste to ukene må i karantene.

I tillegg stenger alle skoler og barnehager – og en rekke andre tilbud, fra serveringssteder til frisørsalonger og badeland.

Se listen her.

2. Alle skoler og barnehager stengt. Hva nå?

Foto: Marita Aarekol

Flere hadde etterlyst det, og i dag kom beslutningen – først fra Bergen kommune og siden fra regjeringen: Skoler og barnehager blir stengt.

Barn av foreldre med samfunnskritiske jobber skal likevel få tilbud om tilsyn mens foreldrene er på jobb.

Men for mange betyr denne avgjørelsen at de skal sjonglere hjemmekontor og hjemmeundervisning de nærmeste ukene. For andre betyr det at de må ta fri fra jobb – spesielt siden det er sterkt frarådet å la besteforeldre i risikogruppen passe barna.

Regjeringen bestemte i går at foreldre skal få bruke såkalte sykt barn-dager til å bli hjemme mens barnehage og skole er stengt. De vil også vurdere å utvide kvoten med slike dager, som nå er 10 dager for foreldre med ett eller to barn.

Les mer her.

3. Krisestemning i næringslivet

Foto: Marita Aarekol

Pandemien får ekstreme konsekvenser for næringslivet i bergensregionen. Det viser en fersk undersøkelse fra Bergen næringsråd.

I hotellbransjen er flere hundre allerede permittert.

Nærmere 60 prosent bedriftene som har svart på undersøkelsen, sier de får reduserte inntekter. Flere vurderer permitteringer eller oppsigelser allerede nå, og enda flere tror det vil skje hvis pandemien varer lenge.

– Vi er helt avhengig av daglig omsetning. Om småbedrifter som oss skal ta hele dette tapet selv, vil verden se veldig annerledes ut om noen måneder, sier butikkeier Christina Hannestad.

Les mer her.