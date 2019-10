Ap medgir at de kan ha medansvar for Nav-skandalen

Arbeidslivspolitisk talsperson Rigmor Aasrud går med på at Arbeiderpartiet kan ha et medansvar for feilen som har ført til Nav-skandalen.

Arbeidslivspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (Ap). Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Både Aasrud og SVs Audun Lysbakken satt i regjering da EUs trygderegler ble en del av norsk lov i 2012. EU-reglene skulle bety at det ble lov å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger selv om mottakeren oppholdt seg midlertidig i et annet EU-land. Men det er ikke slik Nav har praktisert reglene.

Dette ble de to opposisjonspolitikerne konfrontert med på NRKs Debatten torsdag kveld.

– Sånn som jeg har forstått det, ble den forordningen tatt inn i norsk rett på helt vanlig måte. Så får granskingen vise om det ble gjort riktig. Var det feil, må vi selvsagt ta medansvar for det, sa Aasrud.

Lysbakken, som deltok i samme debatt, sier det er viktig å finne ut hvor feilen stammer fra.

– Jeg er ikke i stand til nå å svare på hvor denne feilen oppsto, sa han.

Som barne- og likestillingsminister mottok Lysbakken i 2011 en utredning fra Brochmann-utvalget, der eksport av trygdeytelser innenfor EU var et sentralt tema. Det var imidlertid arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) som hadde ansvar for å følge opp utredningen.