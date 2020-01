Datteren om Ari Behn: - Pappa må ha vært så sliten at han ikke følte at han hadde noen annen utvei

Ari Behns eldste datter holdt en gripende tale i farens bisettelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

MINNEORD: Maud Angelica Behn (16) holder tale ved farens kiste. Foto: Haakon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

NTB

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år gammel. Behn bisettes i dag fra Oslo domkirke.

Foran hele kongefamilien, en rekke toppolitikere og kjendiser, familie, venner og andre fremmøtøte - og et ukjent antall TV-seere - holdt Maud Angelica Behn (16) et svært beveget minneord for faren, med moren som støtte ved sin side.

– Jeg har ikke sett deg på to uker, og jeg har allerede savnet deg så mye, sa Ari Behns datter Maud Angelica (16) da hun talte i farens bisettelse.

– Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg hadde gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen. Og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen min av deg hittil, sa Maud Angelica.

JULEGAVEN: Maud Angelica Behn har tegnet portrettet av faren som pryder programmet for bisettelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Hun viste fram en tegning hun laget av faren, og som hun egentlig skulle gi ham til jul. Hun fortalte at hun hadde brukt ti timer på å tegne den.

– Det knuser hjertet mitt at jeg aldri får gitt den til deg. Jeg vet at det ville betydd så mye for deg. Og det ville betydd så mye for meg også, sa hun.

Hun sa at faren alltid ga henne de beste komplimentene om kunsten hennes.

– Du brukte så fine store ord, og fikk oss barna til å føle at vi kunne bli noe og gjøre hva som helst, sa hun.

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke følte at han hadde noen annen utvei enn å gå ut av denne verden, sa 16-åringen. Hun kom også med en sterk oppfordring til andre som sliter:

– Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Du kan få hjelp, og det kan bli bedre.

– Du rommet så mye

Med tonene til Franz Schuberts «Ave Maria» på fiolin ble bisettelsen startet klokken 13.

Til stede er hele kongefamilien, en rekke toppolitikere og kjendiser, samt familie og andre frammøtte.

Ari Behns foreldre holdt et beveget minneord over sin avdøde sønn.

– At du i selve livet både hjalp og berørte uendelig mange er det ingen tvil om. Du berørte med hele deg, sa Behns mor.

– Kjære Ari, du hadde det store spennet, larger than life, du rommet så mye – og så mye mer, sa moren.

BISETTES: Ari Behn døde første juledag. Foto: Tor Stenersen, NTB Scanpix

Spesialskrevet musikk

Biskop Kari Veiteberg som ledet seremonien. Tre sanger ble sunget underveis: «Det hev ei rose sprunget», «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden».

Kåre Conradi, Dennis Storhøi og Elisabeth Thorsen leste tekster, og Sigvart Dagsland og Erik Hillestad fremførte «Alt eg så» som solosang.

Bisettelsen ble avsluttet med klokkespillet «Arie for Ari» av musiker og komponist Jon Håtun, også kjent som Jono El Grande.

FORELDRENE: Ari Behns foreldre Marianne Solberg og Olav Bjørshol holdt minneord om sønnen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

KONGELIGE: Hele kongefamilien var til stede i kirken. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

VENN: Trond Giske kom til kirken sammen med dateren Una og konen Haddy N’jie. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

POLITIKERE: Mange toppolitikere var til stede, blant andre Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

KONGELIGE: Petra Laurentien Brinkhorst av Nederland og prins Daniel av Sverige. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 11:08 Oppdatert: 3. januar 2020 15:08

Les også

Mest lest akkurat nå