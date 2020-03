Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Slik svarte Erna på folkets spørsmål. Og: Nå håper reiselivet at du drar på norgesferie til sommeren.

Siste nytt på tallfronten er at 169 koronasmittede er innlagt på sykehus i Norge. 32 av dem får behandling i respirator.

1. Erna Solberg svarte på folkets spørsmål

Blir det innført portforbud? Kommer polet til å bli stengt? Hva skjer med 17. mai-feiringen? Er det greit at oslofolk drar på hytten på Sørlandet? Og ikke minst: Hvor lenge kommer dette til å vare?

Det var blant spørsmålene statsminister Erna Solberg svarte på i en direktesendt «spørretime» på Facebook nå i kveld.

2. Regjeringen hadde ikke tid til å vente på svar om økonomiske konsekvenser

Minst 280 milliarder kroner. Det blir kostnaden av tiltakene regjeringen har innført for å bekjempe koronautbruddet.

Men da store deler av Norge ble stengt ned, skjedde det uten en eneste samfunnsøkonomisk analyse i forkant, skriver Aftenposten.

To dager før skoler og barnehager ble stengt, bestilte regjeringen en større analyse av de samfunnsmessige konsekvensene. Men de hadde ikke tid til å vente på svaret.

3. Reiselivets halmstrå: Nordmenn på norgesferie

Seks av ti bergensere har endret eller kommer til å endre planene sine for den kommende sommerferien, viser en fersk BT-undersøkelse. Kanskje ikke så rart, det er jo strengt tatt veldig uklart om det i det hele tatt er mulig å dra noe sted.

Nå håper den hardt rammede turistnæringen i Bergen at dette betyr at mange bruke ferien i nærområdene.

– Vi trenger at vi som bor i Norge hjelper og støtter der de bor ved å gå på konsert og ta seg en natt på hotell, sier reiselivsdirektør Anders Nyland.

