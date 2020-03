Koronapodden: Hvordan jobbe effektivt på hjemmekontor?

Motivasjonen for å hjemmekontor er kanskje ikke like god som den var forrige uke. Den kritikerroste forfatteren Agnes Ravatn gir oss sine beste tips for å jobbe effektivt hjemme.

- Vær på vakt for «helvette heller-effekten», advarer Agnes Ravatn. Foto: Paul S. Amundsen

Hør episoden i appen BT Lytt eller direkte i vinduet nedenfor:

I BTs podkast Koronapodden gir vi deg daglige oppdateringer om koronaviruset, og forsøker å få svar på det folk lurer på om viruset.

Hør hva ekspertene svarer.

