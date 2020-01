Ni spørsmål og svar om Coronoa-viruset

Bør man droppe Asia-reisen? Og finnes det en vaksine? Professor og ekspert på virus svarer.

ZOONOSE: Zoonose er når et virus smitter fra dyr smitter mennesker. Det betyr at viruset går inn i menneskecellene, og sprer seg videre inne i kroppen. Viruset sprer seg fra person til person ved for eksempel nysing og hosting. Foto: NTB scanpix

I desember ble plutselig mange syke med lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan.

Et par uker seinere, i begynnelsen av januar, slo kinesiske myndigheter fast at det var et snakk om et nytt coronavirus: 2019-nCoV.

Det har vært store oppslag i norske og utenlandske medier om viruset, antall syke og døde.

Men hvor farlig er det egentlig?

Rebecca Cox svarer.

Hun er professor i medisinsk virologi, altså virusekspert, ved Universitetet i Bergen og leder for influensasenteret her.

1. Hvorfor blir viruset tatt så alvorlig?

Foto: NTB Scanpix

Coronavirus er en stor familie av virus som er ganske vanlig, forklarer Cox. De fleste coronavirus kommer fra dyr, slik som sars (trolig fra flaggermus) og mers (trolig fra dromedarer og kameler).

– Dyrene selv lever fint med coronavirus, men det gjør ikke mennesker, forklarer hun.

For oss mennesker er dyrevirus noe av det farligste.

Utfordringen med det kinesiske coronaviruset 2019-nCoV, er at det er nytt.

Cox peker på to grunner til at det blir tatt alvorlig:

Det er et nytt virus, og man vet ikke hvor alvorlig det er ennå. Man vet ikke hvor lett det smitter fra person til person. Verdens helseorganisasjon sier det er «høy helserisiko», altså ikke det høyeste farenivået.

2. Hvor farlig er det egentlig?

Foto: CHINATOPIX

– Sannsynligvis går det fint for friske mennesker, altså de fleste, begynner viruseksperten, og legger til:

– I Norge har vi et godt helsevesen som vet hvordan de skal håndtere syke pasienter.

Hun forklarer at hvis man leser nyheter, kan inntrykket man sitter igjen med være at viruset er mer alvorlig enn det egentlig er.

– Uansett hvor du ser, så kan man lese om coronaviruset, begynner viruseksperten.

– I Whuan bor det elleve millioner mennesker. De bor og lever mye tettere enn oss, og har en annen matkultur, sier Cox.

Hun påpeker at kineserne kjøper levende dyr og slakter dem selv, og derfor har langt mer direkte kontakt med dyr som kan være bærer av coronavirus.

Mellom mennesker smitter det via dråpesmitte.

– Gode hygienetiltak er det viktigste, sier hun.

3. Hvor effektivt er det å stenge hele byer i Kina?

– Det har aldri vært prøvd før, å isolere en så stor by på en slik måte. Det er veldig imponerende, sier Cox.

Det er det samme som at to ganger Norges befolkning hadde blitt stengt inne. Om det har en effekt vil tiden vise, legger hun til.

– Hvis de hadde stengt Whuan tidligere, tror jeg det ville hatt god effekt.

Det er fordi det allerede er minst 5000 smittede.

I løpet av to til fire uker finner vi ut om det fungerer, tror hun.

4. Hvilke symptomer får man av viruset?

Foto: Eugene Hoshiko / AP

– Det vanlige er feber og hoste, og i mer alvorlige tilfeller lungebetennelse, lungesvikt, pustevansker og død, sier hun.

Det er ingen spesielle symptomer.

– Det er det samme som hvilken som helst luftveisinfeksjon, sier Cox.

5. Når bør man sjekke seg?

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Alle som er smittet har hatt kontakt med noen fra Wuhan eller Hubei-provinsen, sier viruseksperten.

Hvis man får en virusinfeksjon, er det likevel ikke sikkert man merker noe i det hele tatt. Det gjelder også coronaviruset.

– De fleste luftveisinfeksjoner kan smittes fra en som er symptomfri, men har viruset.

– Problemet er at det foregår mange luftveisinfeksjoner på samme tid. Akkurat nå er det ikke påvist noen tilfeller i Norge.

– Hvis man ikke kommer hjem fra Kina, eller hatt kontakt med noen som har vært i Wuhan, er det mye mer sannsynlig at man har en «vanlig» vinterforkjølelse.

6. Er det farlig å reise til Kina? Hva med Asia generelt?

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

De fleste som er smittet av 2019-nCoV, er fra Hubei-provinsen i Kina.

Til nå er det meldt om et tjuetalls smittetilfeller utenfor Kina. I Europa er det så langt bare i Frankrike.

Cox sier at hun trolig ikke ville reist til Kina nå.

– Det vanskeligste med å reise nå, er at man kanskje ikke kommer ut igjen. De har stengt så mange byer, sier hun.

Cox legger til at folk bør følge reiserådene fra UD.

– Er det farlig å reise til Asia generelt?

– Nei.s

Viruseksperten mener det foreløpig er et kinesisk problem, spesielt i byen Wuhan og provinsen den ligger i.

7. Hvorfor heter det coronavirus?

Foto: IVDC, CHINA CDC VIA GISAID / X80001

– Det er fordi viruset har en krone av proteiner på utsiden, beskriver Cox.

Navnet ble gitt da man så bilde av viruset. «Corona» betyr krone på latinsk.

For øvrig er 2019-nCoV et foreløpig navn.

8. Hvor lang tid vil det ta før det kommer til Norge?

Foto: Bergens Tidende (arkiv)

– Det kommer veldig an på, sier Cox.

For at viruset skal spre seg til Norge, må noen ha vært i Kina og blitt smittet eller vært i kontakt med noen som er smittet.

Hun mener sannsynligheten for det, er liten.

– Vi er kanskje litt heldig: Det kommer ikke så mange kinesiske turister til Norge i januar.

9. Kan man ta vaksine mot coronavirus?

Foto: Tor Høvik (arkiv)

Foreløpig finnes det ingen vaksine mot viruset.

– Det vil komme vaksine mot det, men det tar tid, begynner hun.

Med det mener hun minst ett år, men det kan også ta opp til flere år. Det er fordi det er et helt nytt virus.

– De som lager vaksinen kan bruke deler av «oppskriften» til andre, liknende virusvaksiner, forklarer hun.

