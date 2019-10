Dagbladet: Elden ville fjerne aktor i Jensen-saken

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, mener aktor i saken er inhabil.

For mindre enn 20 minutter siden

OMKAMP: Advokat John Christian Elden (t.h.) sammen med Guro Glærum Kleppe, Lars Erik Alfheim og Jan Egil Presthus fra aktoratet i rettssalen i august i fjor under ankesaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett. Når omkampen i saken igjen skal opp i Borgarting i november, vil Elden ha Alfheim fjernet. Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Når saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skal opp for Borgarting lagmannsrett på ny onsdag 6. november, består igjen av aktoratet av Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker og førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim. De to har ansvaret for å føre sakene mot henholdsvis Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, samtidig som det føres samlet sak.

Jensens forsvarer Elden mener ifølge Dagbladet Alfheim er inhabil, og at påtalemyndigheten forsøker å «kamuflere» bevis, og at Alfheim derfor må «vike sete», men har ikke vunnet fram med dette.

I kjennelsen fra retten heter det at det ikke er «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Oslo statsadvokatembeters upartiskhet i den forente saken», og at Jensens tidligere samarbeid med statsadvokatembetet ikke gjør Alfheim inhabil.

I en SMS til avisa sier Elden at han avventer svar fra Høyesterett.

– Vi har helt fra den datoen tingretten slo sammen sakene mot Cappelen og Jensen protestert mot at Oslo statsadvokatembeter er aktor mot Jensen, skriver han.

Verken Alfheim eller Kleppe vil kommentere inhabilitetsinnsigelsen, utover lagmannsrettens kjennelse.

