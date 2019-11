Vegvesenet ringes ned av bekymrede bilister

Er du en av de 11.000 som fortsatt bruker de gamle grønne førerkortene, da har du dårlig tid. Fra nyttår blir de ugyldige.

FORVIRRING: Ble førerkortet ditt utstedt før 2013 og er gyldig til 100-årsdagen din, må det fornyes. Men dette har skapt forvirring.

Mange bekymrede bilister har opplevd svært lange ventetider når de har forsøkt å kontakte Statens vegvesen på telefon den siste tiden.

– Det har vært en del misforståelser når det gjelder hvem som må fornye førerkortene sine fra nyttår. Så det er svært mange som har ringt oss, bekrefter en operatør hos Statens vegvesen overfor Aftenposten.

Frem til 19. januar 2013 var førerkortene gyldig til du fylte 100 år. Det er det nå slutt på. Heretter er førerkortene kun gyldige i 15 år av gangen, før de må fornyes. Ble førerkortet ditt utstedt før 2013 og er gyldig til 100-årsdagen din, må det fornyes. Men dette har skapt forvirring.

– Når det kommer mange medieoppslag om fornyelse av førerkort, opplever vi ofte en massiv telefonstorm. Mange misforstår hva som må fornyes når. Og vi har merket en tilsvarende pågang nå, sier Bujar Llukaj, rådgiver ved førerkortkontoret hos Vegdirektoratet.

Må ha nye bilder

Litt av forvirringen skyldes billedbruken i nevnte medieoppslag. I mange av sakene er det blitt brukt bilde av de nyeste førerkortene, selv om det i første gang ikke handler om disse.

For har du et førerkort som ser ut som en grønn, liten bok, så må du fornye dette før 1. januar 2020. Dette er førerkort som er utstedt før 1. april 1979. Rundt 11.000 personer under 80 år har i dag et slikt førerkort.

– Det er 40 år siden disse ble utstedt, så det er de vi skal fase ut nå i første omgang. Mye av grunnen skyldes bildene av sjåførene. Personen på førerkortet har endret utseende, derfor trengs det nye bilder, sier Llukaj.

Skulle du likevel ikke få rotet deg til nærmeste veisentral for å fornye førerkortet, så må du ikke kjøre opp på nytt.

– Nei, det slipper du, men jeg ville nok da latt bilen stå fra nyttår inntil du har fått fornyet førerkortet, sier han.

Etter hvert vil også de med mer moderne førerkort måtte fornye førerkortene sine. Men det skjer altså ikke nå fra nyttår.

Utløper i 2023 og 2033

Alle de med store, rosa førerkort, som ble utstedt fra 1979 til utgangen av 1997, må fornye disse innen 1. januar 2023.

Har du førerkort i bankkortstørrelse, som er utstedt mellom 1. januar 1998 og 18. januar 2013, må dette fornyes innen 1. januar 2033.

– Det er altså ikke snakk om datoen for førstegangsutstedelse av førerkort, men når førerkortet sist gang ble fornyet. Den datoen som står på fremsiden av førerkortet, under punktet 4a. Du trenger heller ikke bestille time, det er bare å møte opp. En fornyelse av førerkortet koster 380 kroner, sier Llukaj.