Nav kan betale forskudd til permitterte

Lang saksbehandlingstid på grunn av koronasituasjonen gjør at Nav gir mulighet for forskudd på dagpenger.

Publisert Publisert Nå nettopp

Nav vil utbetale forskuddet før påske. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Fra mandag kan man søke om det på nett. Nav har laget et eget søknadsskjema.

– Dette er en forenklet søknad for å sikre at du kan få utbetalt et forskudd så fort som mulig. Beløpet er ikke et svar på om du har rett til dagpenger, ei heller en beregning av hvor mye du kan få, opplyser Nav.

Pengene kan betales ut før påske.

Lettere å få sosialhjelp

Regjeringen lemper også på kravene for sosialhjelp slik at folk som er rammet av koronakrisen, skal ha penger til det mest nødvendige.

Departementet sendte et brev om endringen til Nav i forrige uke, opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB. Der blir Nav-kontorene bedt om å være tilbakeholdne med å kreve at bilen eller huset må selges før man kan få sosialhjelp. Dessuten lempes det på kravene til å dokumentere utgifter.

Nav skal også ta særlig hensyn til barns situasjon.

– For eksempel kan det være nødvendig å innvilge penger til ekstra digitale hjelpemidler, spill, bøker eller annet som kan bidra til aktivitet og sosialisering, opplyser Røe Isaksen.

Mengder av søknader

Over 300.000 mennesker har søkt om dagpenger siden regjeringen innførte de strenge koronatiltakene 12. mars. For mange kan det være vanskelig å få endene til å møtes mens de venter på at dagpengene kommer, eller fordi en allerede lav inntekt blir enda mindre.

– Dette er en ekstremt vanskelig tid for mange, og særlig for dem som ikke har en sparekonto som de kan leve av i en overgangsperiode, sier statsråden.

Røe Isaksen sier loven ikke er endret, men at veilederen for sosialhjelp er forenklet og at det kan bli en endring i forskriften for en kortere periode. Dette skal gi mindre arbeidspress på Nav og forkorte saksbehandlingstiden.