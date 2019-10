Nav tok feil om trygdeeksport – minst 36 uskyldig dømt

Minst 36 personer er uskyldig dømt til fengsel for trygdesvindel og 2.400 kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg fordi Nav feiltolket reglene.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

BEKLAGER: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie beklager på det sterkeste overfor personer som har blitt uriktig dømt. I bakgrunnen Nav-direktør Sigrun Vågeng. Terje Pedersen, NTB scanpix

NTB

Helt siden EUs nye trygdeforordning kom på plass i 2012, har Nav praktisert reglene feil i saker der personer som er bosatt i Norge, har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land.

Konsekvensen er at rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav mot seg.

Samtidig er minst 48 personer uskyldig dømt for trygdesvindel. Av disse er 36 personer dømt til ubetinget fengsel. Den lengste dommer er på åtte måneder.

Les også Jussprofessor: Svikt hos Nav, påtalemyndigheten og domstolene

Langsom opprulling

Opprullingen av skandalen begynte allerede mot slutten av 2017 da trygderetten for første gang gikk imot Navs tolkning av reglene. Men Nav ga ikke beskjed videre til Arbeids- og sosialdepartementet før i desember 2018, og riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk ikke vite om saken før i 2019.

Han er tydelig på at han gjerne skulle hatt beskjed tidligere.

– Dette er folk der mange helt åpenbart har vært i en meget sårbar situasjon. Og i tillegg til å miste ytelser de har krav på, så kommer det altså straffeforfølgelse, poengterer Busch overfor NTB.

Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, mener Riksadvokaten.

Lover å rydde opp

TILLIT: Arbeidsminister Anniken Hauglie sier hun har tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng. Terje Pedersen / NTB scanpix

Mandag møtte Busch pressen sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng for å legge frem funnene.

– Dette er svært beklagelig, og jeg vil beklage på det sterkeste overfor de berørte og deres familier, sa Hauglie.

Hun forsikret om at hver stein skal snus for å sikre at alle som har krav på det, får oppreisning. En egen innsatsgruppe skal gjennomgå alle saker, og Hauglie vil også ta initiativ til en ekstern gransking for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Busch vil samtidig begjære gjenåpning av straffesakene for å sikre at de som er uskyldig dømt, blir renvasket.

Blir sittende

Overfor NTB bekrefter Hauglie at hun fortsatt har tillit til Vågeng som Nav-direktør.

På spørsmål om hvordan de vurderer sin egen stilling, svarer både Hauglie og Vågeng at det viktigste nå er å rette opp i feilene.

– Akkurat nå er mitt anliggende å gå inn og sørge for at vi rydder. Jeg er veldig lei meg overfor enkeltmenneskene som er berørt av dette, men det viktige nå er at vi retter opp, sier Vågeng.

Hauglie varsler også at hun ønsker å holde en redegjørelse for Stortinget om saken.

– En katastrofe

Men kravene om hoderulling kan fortsatt komme. SV og Rødt varsler begge at de ikke vil utelukke mistillit mot Hauglie.

– Dette er en katastrofe, både for dem som urettmessig er rammet, men også politisk. Det handler om livene til folk, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

SV-kollega Karin Andersen (SV) ber om at Hauglie raskt kommer til Stortinget for å redegjøre.

Ifølge henne kan det også bli aktuelt med en kontrollsak mot statsråden.