Værfenomen sender kaffepriser til værs

Prisen på kaffe fra robustabønner har steget til det høyeste nivået på 15 år av frykt for at værfenomenet El Niño skal gå ut over avlingene.

Prisen på kaffebønnen robusta har steget kraftig i år og har gjort et nytt hopp som følge av værfenomenet El Niño. Robusta utgjør rundt en firedel av verdens kaffeproduksjon, men bare 2–5 prosent av kaffen som drikkes i Norge.

NTB

Siden årsskiftet har prisen på robusta – som brukes i pulverkaffe og espresso – økt med 50 prosent fordi leveransene ikke har klart å holde tritt med etterspørselen, skriver Bloomberg. Levekostnadskrisen mange opplever, har også ført til at en del av kaffeforbruket er vridd fra dyrere arabicabønner til rimeligere robusta.

USAs værvarsling har bekreftet at værfenomenet El Niño er tilbake, og at årets utgave kan bli kraftig. Normalt fører dette værfenomenet i Stillehavet til varmere og tørrere forhold i de viktigste vekstområdene for robustabønner, blant annet Vietnam og Indonesia.

I London blir kontrakter for fremtidige robustaleveranser nå solgt for 2.790 dollar per tonn, den høyeste prisen siden 2008, da disse kontraktene ble innført.