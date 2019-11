Unge Venstres leder gjenvalgt

Sondre Hansmark ble lørdag gjenvalgt som leder av Unge Venstre på ungdomspartiets landsmøte.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark. Her er i forbindelse med et landsstyremøte. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Askøyværingen ble gjenvalgt gjennom akklamasjon.

– Dette er en spennende tid for organisasjonen. Til våren skal vi kjempe for at Venstre går inn for norsk EU-medlemskap, sier Hansmark i en melding til NTB.

Han får med seg Ane Breivik som 1. nestleder. Lars Brandsås ble gjenvalgt som andre nestleder i ungdomspartiet. Begge var innstilt til vervene av valgkomiteen.

Hansmark har vært leder i Unge Venstre i to år. Ungdomspartilederen har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker utskiftning i ledelsen av moderpartiet.

Ungdomspartiets landsmøte holdes i Oslo denne helgen.