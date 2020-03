Oppdatert: Dette er dagens viktigste saker

Slik forbereder sykehusene seg. Og: Nå kan du få forskudd på dagpenger.

Foto: Ørjan Deisz

I dag er det meldt om seks korona-dødsfall i Norge. Inntil i morges var gjennomsnittsalderen til de døde 84 år.

1. Slik forbereder sykehusene i Bergen seg på neste fase

Foto: Bard Bøe

Tiltakene ser ut til å virke. Det var hovedbudskapet til Haukeland-direktør Eivind Hansen i dag.

Sammen med Haraldsplass diakonale sykehus forbereder Haukeland seg nå på økt pasientstrøm i tiden som kommer.

Siden utbruddet startet har det vært 41 korona-pasienter i Helse Bergen, og 16 på Haraldsplass. Til sammen har åtte av disse fått intensivbehandling. 34 er utskrevet, mens én pasient på Haukeland døde.

Sykehusene har laget prognoser som tyder på at de strenge tiltakene virker. En beregning for hele Helse Vest viser at sykehusene på Vestlandet hadde 370 pasienter «for lite» i forrige uke, i forhold til veksten de opplevde i starten av utbruddet.

Likevel tar de høyde for at det kan komme langt flere alvorlig syke pasienter i tiden som kommer. Hvis det skjer, vil korona-pasientene i Bergen bli samlet på Haukeland, mens Haraldsplass blir «koronafritt» sykehus.

For Haraldsplass-direktør Kjerstin Fyllingen foregår krisearbeidet for øvrig hjemmefra, siden hun selv har fått påvist koronasmitte.

2. Prisene på smittevernutstyr til himmels – nå kan verstingene bli anmeldt

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Pristilbudene helsevesenet har fått på utstyr som munnbind den siste tiden, har i enkelte tilfeller vært både ti og femti ganger høyere enn normalprisen.

Det er ikke holdbart, mener Konkurransetilsynet. Nå vurderer de å gripe inn for å sette pristak – noe de ikke har gjort siden Lillehammer-OL. De vurderer også å anmelde de alvorligste tilfellene.

3. Nav får betale ut dagpenger på forskudd

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Over 300.000 nordmenn har søkt om dagpenger siden koronatiltakene rammet store deler av norsk næringsliv for to og en halv uke siden. Kapasiteten hos Nav er sprengt, og de permitterte får til svar at ingen vet når søknadene deres kan bli behandlet. Mange har derfor risikert å bli stående helt uten inntekt mens de venter.

Det vil regjeringen nå bøte på, ved å la Nav betale ut forskudd på dagpenger. Dette vil likevel ikke gjelde for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

