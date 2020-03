Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Forbered deg på maraton.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Bård Bøe

I dag passerte antall korona-dødsfall i verden 20.000, ifølge tall-nettstedet Worldometers. 14 av dødsfallene har skjedd i Norge.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

PS: Vil du ha denne daglige oppdateringen rett i innboksen? Meld deg på her.

1. Dette kan bli langvarig: Regjeringens nye korona-strategi kan bety tiltak i to år

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

«To uker til. Det klarer vi.» Tenkte du den tanken i går? Vel, du kan komme til å måtte tenke den flere ganger. Hvis regjeringen holder på sin nye strategi om å slå ned virusutbruddet, kan vi nemlig forvente oss tiltak av den mer eller mindre inngripende typen i opptil to år fremover. Blant annet reiser til utlandet vil trolig rammes.

– Epidemien vil vare til vi har immunitet eller til det kommer en vaksine, skriver Folkehelseinstituttet i sin risikovurdering.

Les mer her.

2. Store ulikheter i hjemmeskoletilbudet

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Foreldre landet over strever disse ukene med å lære bort alt fra brøk til franske gloser – samtidig som de gjerne skal passe jobben på hjemmekontoret. Opplegget elevene har fått fra skolene varierer veldig, ifølge Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Utdanningsdirektoratet vedgår at det ikke er mulig å følge opplæringsloven til punkt og prikke så lenge skolene er stengt.

Les mer her.

3. Pass på deg selv!

Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Dette er ikke en sprint, det blir et maraton. Nå må vi rigge oss slik at vi klarer å holde ut over tid. Det er kommuneoverlege og gjestekommentator Ingebjørn Bleidvins klare budskap til norske helsearbeidere.

Han ber dem være greie mot mellomlederen på jobben, mot naboen, og ikke minst mot seg selv.

– Få nok hvile og hygge utenom jobb. Vi kjemper mot verre skadedyr enn hybelkaniner nå, så se heller litt på tv enn å vaske gulvet, skriver han.

Å leve midt i en pandemi kan skape utrygghet for oss som ikke jobber i helsevesenet også. Krisepsykolog Unni Marie Heltne tipser om fem teknikker for å dempe uro.

Se listen her.