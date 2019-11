Ble nektet å besøke Nav: – Meningsløst, sier Ap-toppen om statsrådens svar

Arbeids- og sosialdepartementet avviser at Arbeiderpartiets Magne Rommetveit nektes å besøke et lokalt Nav-kontor på Stord. Men Ap-toppen rister på hodet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avviser at hennes departement nekter stortingsrepresentanter å møte Nav. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Rommetveit, som er visepresident på Stortinget og sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, ville nylig på eget initiativ besøke Nav Sunnhordland.

Hensikten var å sette seg inn i trygdeskandalen og få bakgrunnsinformasjon i saken komiteen nå har til behandling. Saken Ap-representanten snakker om, er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse om trygdesaken i Stortinget 5. november.

Men Arbeids- og sosialdepartementet nektet Rommetveit å besøke Nav-kontoret på Stord.

– Må via departementet

Rommetveit fulgte opp saken med et skriftlig spørsmål til Hauglie om hvorfor hennes departement nektet ham å møte ledelsen sammen med de tillitsvalgte i Nav Sunnhordland. Torsdag kom svaret fra Hauglie, der hun skriver at «departementet legger til rette for besøk hos underliggende etat når Stortinget henvender seg til departementet med et slikt ønske».

Hauglie viser til at dette er etablert praksis når arbeids- og sosialkomiteen ønsker et møte med Nav som en del av en komitéreise.

– Som arbeids- og sosialminister har jeg et konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar overfor Stortinget. Som følge av det, skal henvendelser fra Stortinget til en ytre etat normalt skje gjennom departementet, heter det videre.

NEKTET: Regjeringen nektet stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) et møte med ledelse og tillitsvalgte i Nav Sunnhordland på Stord. Bård Bøe

Vil få etterspill

Rommetveit varsler at saken vil få et etterspill i presidentskapet på Stortinget. Han fremholder at presidentskapet på et senere møte vil drøfte forholdet mellom regjeringen og stortingsrepresentantene når det gjelder tilgang til å treffe og ha møter med statlige instanser som er representert rundt om i landet.

Ap-toppen rister på hodet over svaret fra Hauglie torsdag.

– Denne statsråden får det travelt hvis hun skal sitte i Oslo og være dørvakt for alle Nav-kontorene i landet, konstaterer han.

– Det er meningsløst hvis vi som stortingsrepresentanter bare skal kunne reise rundt i landet og hjemfylket vårt som samlet komité eller med forhåndsgodkjent tilgang fra aktuell statsråd, sier Ap-politikeren til NTB.

Rommetveit viser til at han tidligere i transportkomiteen har gjennomført en rekke besøk hos ulike underetater uten godkjenning fra statsråd på forhånd.