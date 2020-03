Oppdatert: De viktigste sakene om koronautbruddet

Har viruset egentlig blitt farligere? Og trenger du å hamstre?

Foto: Bård Bøe

I løpet av helgen har antall korona-smittede på verdensbasis passert 100.000. WHO oppfordret lørdag alle land til å innføre tiltak som kan sinke spredningen av viruset.

1. Eksperter: Nei, koronaviruset har ikke mutert til en farligere variant

Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Torsdag meldte en rekke medier at koronaviruset har mutert til to varianter, og at den farligste av dem nå brer seg mest rundt i verden.

Det kan ikke være riktig at viruset har blitt farligere mener flere eksperter, deriblant Elling Ulvestad, som er sjef for Mikrobiologisk avdeling på Haukeland.

– Det er jo spennende hvis viruset har mutert og blitt til en farligere variant som sprer seg raskere. Det har knapt vært rapportert om tidligere i historien. Vi forventer nemlig ikke at virus blir hissigere; tvert imot pleier de å bli mindre hissig etter hvert som tiden går, sier han.

2. Flere nordmenn smittet på skiferie i Østerrike

Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Til sammen har nå 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Minst 91 er smittet i forbindelse med reiser til Italia og 18 i forbindelse med reiser til Østerrike. Flere av dem har vært på skisteder i Østerrike.

– Vi anbefaler derfor at alle som får luftveissymptomer etter å ha kommet hjem fra disse områdene, ringer fastlege eller legevakt slik at testing kan vurderes, sier Geir Bukholm, som er områdedirektør i Folkehelseinstituttet.

3. Bergen kommune: Dette bør du hamstre

Bør vi hamstre mat og medisiner? Det er et av spørsmålene som går igjen når bekymrede bergensere kontakter kommunen.

Svaret er ja. Men ikke direkte på grunn av virusutbruddet.

