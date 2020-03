Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Så mange er uten jobb. Og disse storbyene klarte å bekjempe viruset.

Foto: Ørjan Deisz

102 korona-syke pasienter var i dag innlagt på sykehus i Norge. Syv personer er døde-

1. Se hvilke bedrifter som har permittert i din kommune

Foto: Tor Høvik (arkiv)

På få dager har mange vestlendinger gått fra en grå hverdag i mars til en usikker tilværelse uten en jobb å gå til. Og verre skal det trolig bli – åtte av ti bedrifter i Vestland svarer i en fersk undersøkelse at de har permittert eller kommer til å permittere.

BT har startet arbeidet med å kartlegge bedriftene som har permittert sine ansatte. Du kan se oversikten her. Send gjerne en mail hvis du vet m bedrifter som ikke er på plass i våre lister ennå.

Over 150.000 nordmenn har søkt dagpenger den siste uken. Ikke overraskende, mener kommentator Hans K. Mjelva, ettersom Stortinget mandag vedtok regler som gjorde det enklere å permittere ansatte.

Han tror ikke denne ukens redningspakker blir de siste.

Les kommentaren hans her.

2. De skulle egentlig trykke sanghefter til 150. Slik ble bisettelsen.

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Konfirmasjoner, dåp og bryllup er utsatt. Gudstjenester og fredagsbønn er avlyst eller kan kun følges på nettet. Men begravelsene må gjennomføres.

Kari Johannessen døde 8. mars. I går ble hun bisatt. Familien ville fylle kirken, gråte og klemme. I stedet satt de aller nærmeste der – på hver sin stol med godt mellomrom.

Les mer om hvordan sørgende og begravelsesbyrå håndterer pandemien her.

3. Disse storbyene har klart å begrense utbruddet

Sars-utbruddet for snart 20 år siden kom brått på for storbyene Taiwan, Hongkong og Singapore. Slik er det ikke denne gangen. Alle de tre byene hadde nemlig kriseplanene klare, kloke av skade. Dermed ble strenge tiltak satt i verk så snart smitte fra Kina var et faktum.

Detaljert sporing av smittevei og pasienter sendt rett i isolasjon er blant ingrediensene i suksessoppskriften.

Les mer her.

