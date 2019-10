Tobarnsmor i al-Hol-leiren får avslag på begjæring om utlevering til Norge

Oslo tingrett har avvist begjæringen fra en terrorsiktet tobarnsmor om å bli pågrepet og dermed utlevert fra al-Hol-leiren i Syria til Norge.

NTB

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det melder VG.

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, sier til VG at tingrettens avgjørelse er beklagelig.

– Vi mener kvinnen har en rett til å ønske seg avhørt og bidra til å oppklare saken mot henne, når det er blitt tatt ut siktelse, sier Nordhus.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siktet kvinnen for deltakelse i en terrororganisasjon i august. Kvinnen har to barn, hvorav sønnen på snart fem ifølge advokaten er alvorlig syk.

Kvinnen ønsket at retten skulle kreve at hun blir pågrepet, slik at hun og barna skulle bli hentet til Norge.

– For å redde barnas liv er hun villig til å uttømme alle muligheter som fins i lovverket, sa Nordhus til NTB i forrige uke.

Begjæringen om å bli utlevert ble sendt til retten torsdag.

Fredag orienterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om situasjonen for familien og andre norske kvinner og barn som befinner seg i leirer for folk som har bodd i IS-styrte områder i Syria.

Regjeringen er under sterkt press for å finne en løsning for barna, som lever under svært vanskelige forhold, men Søreide har opplyst at hun ikke vil kommentere eventuell utvikling av hensyn til sikkerheten deres.