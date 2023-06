Politimann tiltalt for vold: – Har følt på at jeg ikke fikk tilstrekkelig støtte fra mine kolleger

KONGSBERG (Aftenposten): Politimannen sier han mistet kontroll og at fornærmede ga en motstand han ikke kunne håndtere. Derfor falt slagene.

En video Dagbladet publiserte viste hva som skjedde de aktuelle minuttene utenfor Esso Deli de Luca på Kongsberg.

Kopier lenke

Kopier lenke

Den tiltalte erklærte seg ikke skyldig da rettssaken startet i Buskerud tingrett onsdag morgen.

I sin frie forklaring sa han at dette har vært det mest krevende oppdraget han har stått i.

– Det var en ekstraordinær hendelse. Jeg har følt på at jeg ikke fikk tilstrekkelig støtte fra mine kolleger under pågripelsen, innledet tiltalte.

I første del av sin forklaring fortalte politimannen om pågripelsesteknikker og maktmidler.

– Jeg er veldig høyt oppe i maktpyramiden i den pågripelsen her, konstaterte han.

– Føler meg forhåndsdømt

Det var en preget politimann som forklarte seg for retten onsdag formiddag.

Mediedekningen av saken har gått hardt inn på ham. Beskjeden om at han var tiltalt i saken «slo ned som en bombe».

– Jeg har slitt med å gå på butikken. Jeg føler meg forhåndsdømt, sier tiltalte gråtkvalt.

– Jeg kvier meg fortsatt for å bevege meg ute blant folk. Jeg føler jeg går med en lapp i pannen hvor det står «dømt». Det har vært helt jævlig å stå i, fortsetter han.

Forklarer seg om hendelsesforløpet

Fornærmede Kevin Simensen ble lagt i bakken og slått gjentatte ganger med knyttet neve og batong. Han ble også sprayet med pepperspray. En overvåkingsvideo fra stedet viser at Simensen ble slått minst 21 ganger, ifølge Aftenpostens gjennomsyn. Deretter ble fornærmede Kristian Teigen slått i låret med batong to ganger.

I tiltalen heter det at volden skjedde uten foranledning.

Politimannen forklarer følgende under rettssaken om bakgrunnen for voldsutøvelsen:

Det er natt til søndag. Politimannen oppfatter Simensen som beruset. Han ser at Simensen og en kamerat av ham følger etter en vekter.

– Jeg ser at vekteren drar fingeren over halsen sin, sier tiltalte.

Han forteller at han oppfatter dette som at Simensen og vennen hans kunne være involvert i trusler mot vekteren.

– En helt utrolig motstand

Tiltalte sier at han ikke husker helt hva som skjedde og at dette er frustrerende. Men på et tidspunkt la han ned Simensen i frykt for at han skulle unndra seg. Dette førte til at de begge havnet på bakken.

– Idet vi havnet på bakken, opplever jeg en helt utrolig motstand. Jeg husker ikke hva den motstanden gikk i, bare at det var for voldsomt for meg å håndtere.

– Jeg opplever at kollegene mine kommer skeivt og feil til i forhold til hendelsen, fortsetter han.

Tiltalte sier at han har sett på videoen i ettertid og at han ser at Simensen gjorde et utfall mot ansiktet hans. Deretter tildelte tiltalte fornærmede «fryktelig mange slag», som han selv sier.

– Simensen kunne ha overgitt seg. Men han fortsatte å kjempe hele veien, på tross av mine slag.

Hverken slag eller pepperspray hadde noen effekt på fornærmede, ifølge tiltalte. Etter hvert valgte han derfor å slå fornærmede i hodet med batong. Politimannen reflekterte over at dette kunne føre til kraniebrudd og hjerneblødning.

– Det er farlig. Men i situasjonen var jeg så redd for å bli angrepet og skadet, at jeg ikke så noen annen utvei. Heller ikke slaget i hodet med et jernrør hadde noen som helst virkning, sier politimannen.

Kort tid etterpå slo politimannen Kristian Teigen i beinet med batong to ganger med full kraft.

Tiltalte mener at Teigen ikke rettet seg etter pålegget om å trekke seg tilbake, selv om videoen viser at Teigen står stille med hendene i været.

– Videoen har ikke lyd. Det er riktig at han står stille, men han sier «nei». Han viser da verbalt at han ikke vil rette seg, sier tiltalte om Teigen.

– Derfor er slagene mine lovlige, fortsetter han.

Dommer Trude Sørby Einersen under rettssaken i Buskerud tingrett på Kongsberg.

Angstanfall og panikk

Under tiltaltes forklaring ser Kevin Simensen konsekvent vekk. Han og Kristian Teigen vil snart fortelle sin versjon av hendelsen.

I april i år fortalte Simensen til Aftenposten at hendelsen har gitt ham angstanfall og panikk.

– Det har gitt meg veldig mange uventede utfordringer i hverdagen, sa han.

Også Teigen uttalte seg til Aftenposten om det som skjedde:

– Vi sitter bare igjen med masse spørsmål og usikkerhet rundt makten politiet har. At de som skal ta vare på oss, kan gjøre noe sånt.

Tiltaltes forsvarer, advokat John Christian Elden, viste frem våpen i retten.

Viste frem våpen

– Utøvelsen av makt kan fremstå som brutalt, og er i mange tilfeller brutalt, samtidig som det er nødvendig, sa Elden i sin innledning.

Forsvareren viste frem en kniv og et slagvåpen som Simensen skal ha hatt på seg under hendelsen. Elden sier han stusser over at det heter i tiltalen at volden skjedde «uten foranledning».

Forsvarerne mener at maktutøvelsen var lovlig. De vil derfor nedlegge påstand om full frifinnelse.