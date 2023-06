Esben Esther Pirelli Benestad får praktisere som lege

Esben Esther Pirelli Benestad får igjen lov til å praktisere som lege etter at Helsetilsynet i februar trakk Benestads autorisasjon.

Esben Esther Pirelli Benestad får igjen lov til å praktisere som lege, men autorisasjonen er begrenset.

Ada Emilie Persent

Kopier lenke

Kopier lenke

Statens helsepersonellnemnd har delvis omgjort vedtaket til Statens helsetilsyn. Benestad får begrenset autorisasjon som lege, men mister retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, skriver Fædrelandsvennen.

– Dette har vært en grusom belastning. Jeg er veldig fornøyd. Dette er en gave til den skeive bevegelsen i Norge, sier hen til VG.

Helsetilsynet startet i fjor en granskning av Benestad. Begrunnelsen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring.

– Jeg har fått tre ukers klagefrist som jeg kommer til å benytte meg av. Det koker i hodet mitt nå, sa Benestad til Fædrelandsvennen da autorisasjonen ble tilbakekalt.

Nå mener flertallet i helsepersonellnemnda at det ikke var grunnlag for å si at utredningene og behandlingene av pasientene var uforsvarlige.

– Nemnda kom til at det var store mangler i journalføringen, men at det ikke var nødvendig å frata hen autorisasjonen. Autorisasjonen er derfor begrenset, opplyser kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård.

Esben Esther Pirelli Benestad, som selv er transperson, har i 37 år tatt imot klienter fra hele landet, som har henvendt seg om kjønnsinkongruens. De siste fire årene har hen jobbet i privat legepraksis uten offentlig tilskudd.