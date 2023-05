Rapport: Jordmødre kan få hørselsskader av skrikene fra fødende kvinner

Det gjennomsnittlige støynivået under en fødsel kan utgjøre en risiko for dem som jobber i fødeavdelingen. Barnepleiere og jordmødre er utsatt, viser rapport.

Mye lyd. Målingene viser at skrik fra fødende kvinner kan komme over 130 desibel, det er høyere enn et rockeband med fullt trøkk.

– Jordmødre og barnepleiere bør bruke ørepropper, sier hørselsekspert ved Sintef Tron Vedul Tronstad til Fagbladet.

Lars A. Sæle har kartlagt støynivået på fødeavdelingen på Ullevål sykehus. Målingene viser at skrik fra fødende kvinner kan komme over 130 desibel, det er høyere enn et rockeband med fullt trøkk.

I gjennomsnitt utsettes jordmødrene og barnepleierne på fødeavdelingen for støy på i gjennomsnitt 73 desibel i løpet av en vakt.

Hvorvidt lyd er skadelig og gir hørselsskader, kommer an på hvor lenge man blir utsatt for lyden, gjennomsnittlig volum og det høyeste lydnivået.

– Ørepropper vil dempe de høyeste lydene ned på et nivå hvor faren for umiddelbar skade ikke er like høy, sier Tronstad.