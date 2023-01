Savnet person i Barentshavet er antatt omkommet, opplyser HRS

Hovedredningssentralen endrer strategi i søket etter personen som har falt over bord fra en fiskebåt i Barentshavet. Den savnede antas å ha omkommet.

NTB

– Bakgrunnen for dette er at overlevelsesmulighetene er ikke-eksisterende, sier redningsleder Tore Hongseth til NTB.

HRS Nord-Norge jobber med å varsle pårørende.

Beslutningen er gjort i samråd med medisinske rådgivere og fartøyets skipper.

Det var klokka 19.05 at Hovedredningssentralen først fikk melding om hendelsen. En mann falt over bord fra et norsk fiskefartøy rundt 110 nautiske mil øst for øya Hopen i Barentshavet.

Hongseths kollega Finna Sortland kunne tidligere i kveld fortelle at værforholdene på stedet er dårlige.

– Det er kuling, snødriv og dårlig sikt i området, sa Sortland.