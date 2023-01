Person savnet fra båt i Barentshavet

En mann har falt over bord fra et norsk fiskefartøy rundt 110 nautiske mil øst for øya Hopen i Barentshavet.

NTB

Det bekrefter redningsleder Finn Sortland ved Hovedredningssentralen Nord-Norge overfor NTB.

Det var NRK som først omtalte hendelsen.

– Et redningshelikopter er på vei til stedet. I tillegg er kystvaktskipet «Harstad» også sendt til stedet, sier Sortland.

Han sier videre at værforholdene på stedet er dårlige.

– Det er kulig, snødriv og dårlig sikt i området, sier redningslederen.