Kongsberg Gruppen inngår gigantavtale med Polen – aksjen til værs

Kongsberg Gruppen inngår avtale om leveranser til Polen for 16 milliarder kroner. Aksjen stiger kraftig etter nyheten.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen sier milliardavtalen er en viktig pilepæl i selskapets historie.

NTB

– Dette er den største enkeltkontrakten i Kongsberg Gruppens historie og en viktig milepæl i vår mer enn 200 år lange historie. Polen har vært en langsiktig partner, og vi er stolt av å signere denne avtalen, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i en børsmelding tirsdag.

Kontrakten er inngått med det polske forsvarsdepartementet og innebærer en leveranse av fire NSM (Naval Strike Missile) Coastal Defence System (CDS)-skvadroner til en verdi av cirka 16 milliarder norske kroner.

– Med den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa er Polen fast bestemt på å sikre viktige forsvarsevner, og for Kongsberg som en industripartner, sikrer dette forutsigbarhet til å investere og fortsette å bygge kapasitet for å innfri disse behovene, sier Håøy.

Inkluderer opplæring og teknisk støtte

Polen var den første nasjonen som anskaffet NSM CDS-kapasiteten i 2008 og deretter utvidet med en ekstra skvadron i 2014. Kontraktstildelingen bygger på mer enn et tiår med vellykket samarbeid mellom Kongsberg Gruppen, den polske regjeringen og polsk industri.

Den nye leveransen vil fortsette inn i 2030-årene, heter det videre i meldingen.

Som en del av kontrakten vil Kongsberg Gruppen gi opplæring og teknisk støtte, inkludert simulatorer, for å bidra til at polsk personell kan utføre vedlikeholdstjenester i Polen.

Aksjen ble stanset på børsen

Milliardkontrakten var av en så stor karakter at handelen i aksjen på Oslo Børs ble stanset i forkant av børsmeldingen, skriver Dagens Næringsliv. Årsaken er at investorene skal få kunne fordøye informasjonen som blir gitt før de gjør investeringsbeslutninger.

Handelen ble åpnet igjen like over klokken 15, og like etter steg Kongsberg-aksjen med nærmere 8 prosent, skriver DN.