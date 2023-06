Støre kommer ikke med beklagelse etter terrorangrepet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier rapporten etter terrorangrepene 25. juni i fjor er svært omfattende, men kommer ikke med en direkte beklagelse.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil gå nøye gjennom rapporten til 25. juni-utvalget.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Jeg har ennå sterke minner fra resten av den dagen. Det som skjedde gjorde at mange andre også følte på en uro. Det som skjedde, var svært alvorlig, sier statsministeren.

Statsministeren understreker at han ikke enda her fått lest rapporten fra perm til perm.

Samtidig påpeker han at rapporten ikke konkluderer med at ytterligere informasjon nødvendigvis ville sørget for at angrepet ble avverget.

Kommer ikke med direkte beklagelse

Statsministeren sier han støtter PST-sjefens beklagelse, men foreløpig kommer han ikke med en direkte beklagelse av håndteringen på vegne av regjeringen.

– Jeg stiller meg bak og forstår at beklagelsen har kommet, sånn justisministeren har sagt. Så skal vi gå igjennom rapporten med den hensikt å trekke lærdommer. Hvis det er behov for oss å ta ansvar der skal vi selvsagt gjøre det, sier Støre.

Han sier regjeringen kommer til å følge opp funnene i tett kontakt med politiet og PST, og at de er opptatte av å lytte nøye til de skeive miljøene.

– De forbereder nå Pride 2023, og opplever selvfølgelig en usikkerhet knyttet til det. Det har vært viktig for meg å ha personlig kontakt med Pride-ledelsen i forbindelse med det de nå forbereder. De skal bli hørt og tatt med på viktige beslutninger som angår deres sikkerhet. Der tror jeg vi har lært mye, og bygget på kontakten vi har hatt gjennom det siste året.

Reagerer

Heller ikke justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har kommet med en direkte beklagelse til det skeive miljøet.

Det reagerer justispolitisk talsmann Grunde Almeland i Venstre på.

– Det er helt hårreisende at hun stiller seg bak beklagelsen fra PST-sjefen, men avviser å beklage selv. Det er oppsiktsvekkende at hun utelukkende viser til at PST og politiet må rydde opp, men ikke viser til eget ansvar som justisminister, sier Almeland til VG.

Støre sier til Dagbladet at han har tillit til at Mehl er riktig person til å gjøre den kommende opprydningsjobben.